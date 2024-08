L’impact des cryptomonnaies sur l’industrie du gaming

Usage des cryptomonnaies pour faire des achats dans les jeux vidéo

La blockchain est une technologie qui permet de réaliser des transactions fiables et sécurisées. C’est un type de base de données distribué via un réseau informatique. L’ajout de nouvelles données entraîne la création de nouveaux blocs. Chaque bloc a un horodatage et un lien vers les informations du bloc de prévisualisation, ce qui rend le réseau presque impossible à pirater ou à modifier.

La blockchain est souvent associée aux cryptomonnaies, notamment au Bitcoin. Les entreprises de l’industrie du gaming qui veulent tirer parti du bitcoin et son cours créent des jeux sur des plateformes blockchain. Plusieurs développeurs de jeux populaires autorisent déjà leurs joueurs à faire des achats lors des parties en utilisant diverses monnaies numériques.

Les utilisateurs peuvent donc acheter des personnages, des armes, des voitures, etc., contre des cryptos avant de les échanger sur un marché décentralisé. Par exemple, la start-up Enjin a mis en place un cadre pour les développeurs de jeux. Il est composé de :

plugins de jeu,

kit de développement logiciel,

portefeuilles de cryptomonnaies, etc.



Les transactions peuvent être réalisées sur cette plateforme blockchain grâce au jeton ERC20, ENJIN Coin.

Moins d’interférences de personnes tierces

L’une des particularités du réseau blockchain est qu’il est décentralisé. Il n’y a donc pas d’intervention de médiateur ou de n’importe quel type d’intermédiaire pour les opérations.

La diminution des interférences de tiers permet aux joueurs d’avoir un meilleur contrôle sur leurs actifs lors des parties de jeu. Les utilisateurs peuvent surtout échanger ou vendre leurs actifs en toute sécurité sur la plateforme. En contrepartie, ils obtiennent des cryptomonnaies.

À l’heure actuelle, la blockchain fait partie des réseaux les plus sécurisés au monde. Elle révolutionne l’industrie du gaming et lui permet de se développer à grande échelle. Des géants du secteur comme Axie Infinity en ont tiré parti par exemple pour renforcer leurs activités plus rapidement et optimiser leurs bénéfices. L’intégration de la blockchain est donc un levier efficace pour développer les activités de jeu.

Un milieu sûr et sécurisé pour les développeurs de jeu

Le réseau blockchain utilise des technologies et des dispositifs de cryptage de données très sophistiqués. Les clés privées et les clés publiques du réseau permettent de sécuriser les transactions faites avec des cryptomonnaies. Ces systèmes de cryptage protègent le réseau et les données qu’il contient contre les tentatives de piratage.

Les hackers ne peuvent pas envoyer des cyberattaques à une plateforme blockchain décentralisée, parce qu’il n’y a pas un serveur unique. Il y a plusieurs serveurs (nœuds) qui garantissent le partage des données de façon équitable. Chaque serveur dispose d’un accès complet au contenu de la base de données.

Les développeurs de jeu peuvent donc configurer et faire les tests sur leurs jeux vidéo dans un environnement sécurisé. Les pirates ne peuvent pas modifier ou supprimer l’historique de transactions réalisées avec les cryptomonnaies. Il est aussi impossible d’attaquer un réseau existant dans la blockchain avec un DDoS (déni de service distribué).

Quel est le futur de la blockchain dans l’industrie du gaming ?

Malgré les avantages offerts par l’intégration de la blockchain dans le secteur, certaines difficultés persistent. À l’heure actuelle, il n’est pas encore possible de faire tourner un jeu directement sur ce réseau. Certaines plateformes de blockchain prétendent pouvoir faire fonctionner les jeux vidéo basiques, mais les limites apparaissent vite pour les logiciels de jeu modernes.

Quels que soient les défis techniques, l’utilisation des cryptomonnaies dans l’industrie du gaming est une révolution. Ces actifs ont le potentiel de transformer le secteur de plusieurs manières. Les joueurs pourront monétiser leur temps de jeu et les développeurs auront plus de facilité à créer des jeux avec des économies virtuelles décentralisées et solides.