Landing Hero Haneda x 787 : la Switch a aussi droit à son petit Flight Simulator en Occident

Le Microsoft Flight Simulator d'Asobo Studio s'est vite imposé comme une référence pour les amateurs de simulations aériennes, mais il faut bien reconnaître que le titre est aussi complet que complexe, et il faut une sacrée machine pour en profiter pleinement. Alors Sonic Powered a décidé de faire son propre simulateur.

Le studio japonais est connu pour les Airport Hero sur 3DS et a lancé en mars dernier, uniquement au pays du Soleil-Levant, Landing Hero Haneda x 787 sur Nintendo Switch. Un simulateur de vol et surtout d'atterrissage à bord d'un Boeing 787 Dreamliner sur la piste de l'aéroport de Haneda à Tokyo. La bonne nouvelle pour nous, c'est que Sonic Powered vient de lancer Landing Hero Haneda x 787 en Occident, notamment sur l'eShop français dans une version traduite en anglais. Le jeu demande de gérer les différents éléments de l'avion comme les ailerons et les volets, tout en prenant en compte la météo et la direction du vent, pour se poser en douceur sur la piste. Les développeurs conseillent d'y jouer en mode TV pour mieux profiter de l'image et du son, et un mode Capitaine est présent pour choisir son itinéraire de vol vers la piste.

La version occidentale de Landing Hero Haneda x 787 a droit à sa petite bande-annonce, à découvrir ci-dessus. Vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon.