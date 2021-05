Layers of Fear 2 annoncé et daté sur Switch

Désormais connu pour Observer et The Medium, Bloober Team s'est d'abord fait un nom avec Layers of Fear, un survival-horror psychologique sorti en 2016. Une suite a vu le jour trois ans plus tard sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Le premier volet a quant à lui vu le jour sur Switch en 2018 dans une version Legacy, et la suite arrive enfin sur la seconde de Nintendo.

Eh oui, Layers of Fear 2 va enfin s'inviter sur Switch, sa date de sortie est fixée au 20 mai 2021 sur l'eShop de la console de Nintendo. Bloober Team a annoncé la bonne nouvelle en partageant une vidéo à découvrir ci-dessus, nous plongeant déjà dans une ambiance horrifique. Ce second volet suit pour rappel un acteur hollywoodien invité par un mystérieux réalisateur sur un paquebot. Le titre s'amuse à brouiller les pistes entre la réalité et la fiction diégétique du jeu pour mieux effrayer les joueurs.

Rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir Layers of Fears 2 sur Nintendo Switch, le titre est déjà disponible en précommande sur l'eShop contre 26,99 € (-10 %). Vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon.