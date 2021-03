Xbox Game Pass Stories : au tour de The Medium d'être au centre de l'attention

Microsoft continue sa série d'entretiens avec des développeurs dans le cadre des Xbox Game Pass Stories, et après GreedFall ou encore ScourgeBringer, le constructeur nous emmène cette fois chez un développeur polonais qui fait beaucoup parler de lui ces dernières années, Bloober Team.

Microsoft s'est ainsi entretenu avec Wojciech Piejko, lead designer chez le studio polonais qui a notamment œuvré sur Observer, et surtout sur The Medium, dernier jeu en date de Bloober Team, exclusif aux Xbox Series X | S sur consoles et qui est jouable via le Game Pass depuis son lancement. Tout comme Blair Witch, autre jeu du studio, comme le rappelle Wojciech Piejko dans cette interview, il revient également sur le développement de ses jeux horrifiques, les retours des joueurs et donne son avis sur le Game Pass. L'entretien est à retrouver ci-dessus en vidéo, sous-titré en français évidemment, ou en texte sur la seconde page.

Pour rappel, The Medium est sorti en début d'année sur PC et Xbox Series X | S, vous pouvez le découvrir en vous abonnant au Xbox Game Pass contre 29,99 € par trimestre.

