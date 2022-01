Légendes Pokémon : Arceus est disponible, une courte bande-annonce diffusée pour son lancement

C'est un peu LA sortie de la semaine et la première grosse nouveauté de l'année, Légendes Pokémon : Arceus est désormais officiellement disponible sur Switch. Cette nouvelle aventure signée Game Freak change les codes de la saga principale pour nous plonger dans le passé de la région de Sinnoh, alors appelée Hisui, pour de la capture de Pokémon dans un vaste monde. Une ultime bande-annonce avait été diffusée en début de semaine, teasant alors des formes régionales pour les évolutions finales des starters. Pour autant, Nintendo vient tout de même de partager une petite vidéo pour célébrer le lancement.

Rien d'inédit pour le coup, mais ces quelques secondes ont de quoi donner envie de débuter une partie, montrant notre personnage vagabonder à travers Rusti-Cité et dans la nature, en compagnie de certains PNJ importants, à dos de montures et combattant en utilisant les Styles Rapide et Puissant. Si vous souhaitez en savoir plus, une présentation de 13 minutes avait été diffusée plus tôt dans le mois.

Par ailleurs, une mise à jour 1.0.1 est à télécharger avant de partir en exploration. S'il vous fait envie, Légendes Pokémon : Arceus est vendu 44,99 € sur Amazon.

