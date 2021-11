Légendes Pokémon : Arceus, un fabuleux et des tenues bonus pour les détenteurs de sauvegardes d'Épée, Bouclier et Let's Go

Les regards des joueurs sont tournés vers Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante qui sortiront la semaine prochaine, mais Nintendo et The Pokémon Company ont quand même un petit mot à nous dire sur Légendes Pokémon : Arceus. Ils révèlent ainsi les bonus qui seront offerts aux détenteurs de sauvegardes de précédents épisodes Switch.

Ainsi, si vous avez une sauvegarde de Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier, vous pourrez participer à une mission de recherches qui permettra d'ajouter Shaymin (Forme Terrestre) à votre équipe. La quête en question sera accessible depuis Rusti-Cité seulement après avoir terminé l'aventure principale. Les joueurs concernés débloqueront également l'Ensemble Shaymin à la Maison Textile quand ils rejoindront le Groupe Galaxie, après environ 2 heures de jeu.

Et si vous avez une sauvegarde de Pokémon: Let's Go, Pikachu ou Pokémon: Let's Go, Évoli sur votre console Nintendo Switch, vous pourrez recevoir le Masque Pikachu et le Masque Évoli au même moment. Quelques images de ces mignons avantages ont été diffusées au passage.

La date de sortie de Légendes Pokémon : Arceus est toujours fixée au 28 janvier 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire pour 53,89 € sur Amazon.fr.

