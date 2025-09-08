Légendes Pokémon : Z-A, une nouvelle Méga-Évolution hypnotisante bientôt révélée ?

Les comptes officiels aux couleurs de Sepiatroce





Ces dernières semaines, The Pokémon Company a passé la seconde en ce qui concerne la communication entourant Légendes Pokémon : Z-A. En amont de la sortie, la Méga-Évolution a fait son retour en force, que ce soit notamment dans l'anime et le TCG physique, et va même être intégrée au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Pour en revenir au titre de Game Freak, trois formes inédites ont jusqu'à présent été introduites officiellement, à commencer par Méga-Dracolosse. Méga-Empiflor et Méga-Brutalibré ont eux bénéficié de vidéos promotionnelles jouant la carte de l'originalité, avec du teasing en amont de leur révélation. Après ces deux révélations hebdomadaires, vous avez sans doute pu voir depuis quelques jours les comptes de la licence se mettre aux couleurs de Sepiatroce.

Notre ami Sepiatroce





Tout a commencé le jeudi 4 septembre par la mise en ligne de la délirante vidéo live-action ci-dessous. Nous y voyons une tagueuse parlant de son amour pour cette créature devant la fresque qu'elle a presque achevée ; une journaliste interviewant un conducteur de taxi ayant une attache obsessionnelle au Pokémon, en témoigne l'intérieur de son véhicule fortement décoré avec des peluches et ses habits ; et un homme portant un tee-shirt le représentant, sans doute en train de réaliser un reel ou autre short pour les réseaux tout en dansant et répétant en boucle « Mon ami Sepiatroce ». Il faut l'avouer, c'est assez particulier et ridicule, mais parfaitement logique.

En effet, dès son introduction lors de la 6G, Sepiatroce était décrit comme disposant des pouvoirs hypnotiques les plus puissants de l'ensemble des Pokémon. Ce que nous voyons est donc à priori le résultat de ses capacités ou de sa Méga-Évolution. Si la vidéo ci-dessus n'indique en rien un lien avec Légendes Pokémon : Z-A, ce n'est pas le cas pour son équivalent en anglais posté sur Twitter / X, qui ne laisse aucun doute sur la nature de l'opération.

Le délire a donc été poussé avec la publication de posts ces derniers jours mettant en avant Sepiatroce.

À tous les fans de Sepiatroce : ce compte est désormais LE PREMIER COMPTE FAN DE SEPIATROCE de tout Internet. #MonAmiSepiatroce pic.twitter.com/hkkCU5twjH — Pokémon France (@PokemonFR) September 5, 2025

En ce 6 septembre, nous avons le plaisir d’annoncer que le Pokémon du jour n’est nul autre que Sepiatroce, ce BOSS ! ???????????? pic.twitter.com/o6YPLHrh7x — Pokémon France (@PokemonFR) September 6, 2025

Le Pokémon du jour va vous faire tourner la tête : il s’agit de Sepiatroce !



La manière d’évoluer de Sepiatop est tout simplement renversante, n’est-ce pas ? #MonAmiSepiatroce pic.twitter.com/xUzOAnjKM0 — Pokémon France (@PokemonFR) September 7, 2025

Les vrais fans seront refaits.



Le Pokémon du jour est… SEPIATROCE ! ???? pic.twitter.com/XISGZVFBF5 — Pokémon France (@PokemonFR) September 8, 2025

En plus de ça, des fonds d'écran ont même été mis à disposition afin de permettre à tous de montrer à quel point Sepiatroce est génial.

???? Sepiatroce est tout simplement le meilleur ????



N’est-ce pas ? ✨



Voici un lot de fonds d’écran et de contenu multimédia #MonAmiSepiatroce pour rendre votre appareil mobile aussi stylé que le Pokémon Révolution ! https://t.co/EcOuInZjt1 pic.twitter.com/x6gjI6Lmcd — Pokémon France (@PokemonFR) September 6, 2025

La révélation de Méga-Sepiatroce devrait donc se faire dans les prochains jours, puisqu'une vidéo spéciale sera diffusée ce mercredi 10 septembre à 15h00, sans doute suivie par une bande-annonce de gameplay.

Légendes Pokémon : Z-A est quant à lui attendu le 16 octobre sur Switch 2 et Switch. N'hésitez pas à consulter nos guides d'achat, que ce soit pour le jeu ou le bundle avec la nouvelle console de Nintendo :