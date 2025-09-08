Actualité Switch
Légendes Pokémon ZA teasing vignette 08 09 2025

Légendes Pokémon : Z-A, une nouvelle Méga-Évolution hypnotisante bientôt révélée ?

par
Source: The Pokémon Company

Quel est ce merveilleux Pokémon adoré de tous à l'unanimité ? Sepiatroce !

Les comptes officiels aux couleurs de Sepiatroce

Ces dernières semaines, The Pokémon Company a passé la seconde en ce qui concerne la communication entourant Légendes Pokémon : Z-A. En amont de la sortie, la Méga-Évolution a fait son retour en force, que ce soit notamment dans l'anime et le TCG physique, et va même être intégrée au Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Pocket. Pour en revenir au titre de Game Freak, trois formes inédites ont jusqu'à présent été introduites officiellement, à commencer par Méga-DracolosseMéga-Empiflor et Méga-Brutalibré ont eux bénéficié de vidéos promotionnelles jouant la carte de l'originalité, avec du teasing en amont de leur révélation. Après ces deux révélations hebdomadaires, vous avez sans doute pu voir depuis quelques jours les comptes de la licence se mettre aux couleurs de Sepiatroce.

Légendes Pokémon ZA teasing 01 08 09 2025

Notre ami Sepiatroce

Tout a commencé le jeudi 4 septembre par la mise en ligne de la délirante vidéo live-action ci-dessous. Nous y voyons une tagueuse parlant de son amour pour cette créature devant la fresque qu'elle a presque achevée ; une journaliste interviewant un conducteur de taxi ayant une attache obsessionnelle au Pokémon, en témoigne l'intérieur de son véhicule fortement décoré avec des peluches et ses habits ; et un homme portant un tee-shirt le représentant, sans doute en train de réaliser un reel ou autre short pour les réseaux tout en dansant et répétant en boucle « Mon ami Sepiatroce ». Il faut l'avouer, c'est assez particulier et ridicule, mais parfaitement logique.

En effet, dès son introduction lors de la 6G, Sepiatroce était décrit comme disposant des pouvoirs hypnotiques les plus puissants de l'ensemble des Pokémon. Ce que nous voyons est donc à priori le résultat de ses capacités ou de sa Méga-Évolution. Si la vidéo ci-dessus n'indique en rien un lien avec Légendes Pokémon : Z-A, ce n'est pas le cas pour son équivalent en anglais posté sur Twitter / X, qui ne laisse aucun doute sur la nature de l'opération.

Le délire a donc été poussé avec la publication de posts ces derniers jours mettant en avant Sepiatroce.

En plus de ça, des fonds d'écran ont même été mis à disposition afin de permettre à tous de montrer à quel point Sepiatroce est génial.

La révélation de Méga-Sepiatroce devrait donc se faire dans les prochains jours, puisqu'une vidéo spéciale sera diffusée ce mercredi 10 septembre à 15h00, sans doute suivie par une bande-annonce de gameplay.

Légendes Pokémon : Z-A est quant à lui attendu le 16 octobre sur Switch 2 et Switch. N'hésitez pas à consulter nos guides d'achat, que ce soit pour le jeu ou le bundle avec la nouvelle console de Nintendo :

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
