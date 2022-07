LEGO : une Atari 2600 en briques remplie de références rétro annoncée et datée, mais elle sera chère

En plus d'une gamme Super Mario qui ne cesse de s'étoffer, LEGO a un autre beau projet prévu pour bientôt en lien avec l'univers du jeu vidéo. L'ensemble 10306 officialisé ce jour sera en effet une réplique de l'Atari 2600, la console de jeu parue en 1977, dans la lignée de la Nintendo Entertainment System proposée en 2020.

Le coffret de 2532 pièces mesurera 33x22x8 cm une fois monté, reproduira la forme emblématique de la machine, jusqu'à la manette et au câble d'alimentation. L'objet n'offrira pas d'interface vidéo, mais nous invitera tout de même à monter de fausses cartouches d'Asteroids, Adventure et Centipede, des supports adaptés à celles-ci, ainsi que des structures en 3D inspirées de l'esthétique rétro de ceux-ci. Le petit bonus sera qu'il sera possible de faire glisser la façade de la console pour révéler une salle de jeux cachée façon années 80, avec de nombreux détails comme un téléphone rétro, un téléviseur, des posters et un radiocassette.

Comme pour la NES, son prix sera élevé : il faudra débourser 239,99 € pour ajouter la bête à votre collection. La date de sortie du LEGO Atari 2600 est fixée à ce 1er août 2022, et vous pouvez précommander votre exemplaire sur la boutique officielle.

