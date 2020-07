LEGO NES : la Nintendo Entertainment System fait son retour en briques avec un téléviseur d'antan compatible LEGO Super Mario

C'est peut-être férié en France en ce 14 juillet 2020, mais pas dans le reste du monde, et c'est ce jour qu'a choisi le groupe LEGO pour faire une annonce tonitruante, suite logique de sa collaboration avec Nintendo sur la gamme Super Mario dont les prix de tous les packs ont été détaillés le mois dernier. En effet, après de récentes fuites, c'est bel et bien une NES en briques qui a été officialisée, faisant partie d'un set avec un téléviseur.

Ce kit numéroté 71374 a été présenté en vidéo et en images, à retrouver dans notre galerie en page suivante, et contient pas moins de 2 646 pièces à assembler pour recréer la toute première console de salon de Nintendo avec un téléviseur d'époque (22,5 cm de haut, 23,5 cm de large et 16 cm de profondeur) pour un rendu qui fera illusion dans le décor. Fonctionnant sans pile, il peut se combiner avec la figurine LEGO Mario du Pack de démarrage (vendu 59,99 € sur Amazon) pour activer des fonctionnalités interactives, en plus de la possibilité d'actionner une manivelle pour faire défiler l'action à l'écran et se servir d'un Mario en 8 bits pour s'amuser. Il est également possible d'insérer une cartouche (en brique, toujours) dans la fente de la console, qui est accompagnée de sa manette.

Ce set LEGO Nintendo Entertainment System coûtera tout de même 229,99 € et est attendu le 1er août, en même temps que le reste de la collection. Allez-vous craquer ?