LEGO Animal Crossing : une autre licence de Nintendo à son tour déclinée en briques !

Bien qu'existante depuis 2001, la licence Animal Crossing n'a finalement connu un gros boom de popularité qu'avec le dernier épisode en date, Animal Crossing: New Horizons, sorti en mars 2020 alors que bon nombre de pays occidentaux prenaient des mesures de confinement. En effet, les 13,04 millions d'exemplaires de New Leaf ne sont rien comparé aux 42,79 millions de cet épisode Switch qui trône depuis sur la seconde marche du podium des jeux first party de Nintendo les plus vendus sur la console. La firme au plombier profite de ce succès et va d'ailleurs proposer de nouveaux packs Switch Lite avec des machines aux couleurs du jeu d'ici quelques jours. Tout cela pour dire que comme avec l'univers de Mario, la licence va se décliner du côté de chez LEGO, ce qui en soi est une sacrée nouvelle qui va ravir les fans.

Pour le moment, la communication officielle ne nous apprend pas grand-chose au sujet de ce partenariat, si ce n'est que des figurines de Tom Nook, Marie, Rosie, Clara, Mathéo, Amiral, Bibi et Lico.

Bon, en attendant que Nintendo et The Lego Group nous en disent plus, le leaker exabrickslegogo_ avait dévoilé en août sur son compte Instagram une liste de sets Animal Crossing prévus pour mars 2024. Ce sont donc cinq ensembles numérotés de 77046 à 77050, vendus de 19,99 $ à 74,99 $ et comprenant entre 164 et 535 pièces qui devraient donc sortir l'année prochaine.

Si vous préférez profiter de cet univers au-delà du jeu vidéo, les différents tomes du manga Animal Crossing: New Horizons - Le Journal de l'île aux éditions Soleil sont en vente sur Amazon et à la Fnac au prix de 8,50 € l'unité.