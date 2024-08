Animal Crossing: Pocket Camp, c'est bientôt fini, mais Nintendo a une solution pour les fans

Avant de faire un retour fracassant sur consoles avec New Horizons, la franchise Animal Crossing avait fait un petit détour sur mobiles avec Pocket Camp, un jeu lancé en novembre 2017 sur iOS et Android. Un titre qui a rapporté gros à Nintendo, avant même l'arrivée d'abonnements payants et la sortie de New Horizons, qui a relancé la hype.

Mais voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, Nintendo annonce aujourd'hui que « le service en ligne de Animal Crossing: Pocket Camp prendra fin le 28 novembre 2024 à 17h00 ». Sept ans après sa sortie, le jeu mobile ne sera plus disponible, les tickets verts seront encore achetables jusqu'à cette date, puis utilisables jusqu'au 29 novembre. Concernant les abonnements, ils seront désactivés le 28 octobre prochain, mais vous pourrez quand même bénéficier des avantages jusqu'à la fermeture du jeu dans certains cas :

Il y a quand même une nouvelle rassurante dans tout cela : Nintendo annonce le développement d'une version payante d'Animal Crossing: Pocket Camp, dont la sortie « coïncidera avec la fin du service du jeu ». Les joueurs pourront ainsi transférer leur sauvegarde dans cette nouvelle version premium en associant leur compte Nintendo. Le studio japonais ne donne pas de prix, mais il affirme que le jeu et les commandes de bases seront les mêmes, avec même la possibilité « d'utiliser les fonctionnalités inclues dans le jeu en réalisant un payement unique ». Les abonnements et les microtransactions ne seront évidemment plus là et une connexion Internet ne sera plus obligatoire pour jouer. Malheureusement, il faudra se passe du bric-à-brac, des cadeaux et des visites dans les campings des amis, le titre va perdre un peu de son charme...

Il vous reste encore quelques semaines pour profiter d'Animal Crossing: Pocket Camp avec son modèle économique free-to-play. Sinon, vous pouvez vous tourner vers Animal Crossing: New Horizons sur Switch, disponible à 44,16 € sur Amazon.