Animal Crossing: Pocket Camp, la version payante datée et entièrement présentée, une super affaire en vue !

Le monde des jeux mobiles est particulièrement éphémère, avec bien souvent la disparition totale de projets devenant injouables lorsque les serveurs ferment. En août dernier, la communauté d'Animal Crossing: Pocket Camp a ainsi appris la fin du service daté au 28 novembre prochain à 16h00 (le changement d'heure est passé par là), avec une première échéance fixée à ce lundi 28 octobre puisque les abonnements ne sont désormais plus possibles. Nintendo en a profité pour introduire la version payante qui avait été promise et se nommera tout simplement Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Les joueurs n'auront pas à patienter bien longtemps après l'arrêt du free-to-play pour retrouver leur contenu, du moins s'ils passent à la caisse. La firme japonaise ne volera clairement pas les habitués sur la marchandise ni les nouveaux venus.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete sortira pas plus tard que le mardi 3 décembre 2024 via l'App Store et Google Play pour smartphones et tablettes au petit prix de 9,99 €... du moins si vous craquez avant le 31 janvier 2025. Pour le coup, c'est une bonne alternative qui devrait en séduire pas mal. Après cette date, il faudra débourser le double, soit 19,99 €, ce qui est déjà moins attirant pour une production mobile.

La plupart des données de sauvegarde existantes pourront donc être transférées sur cette nouvelle application, qui intégrera tout le contenu de ces sept dernières années, avec des évènements toujours aussi réguliers se répétant cycliquement. Le nombre de Clochettes, les niveaux (campeur et amitié avec les différents personnages) et objets de l'inventaire, à l'exception des tickets, les tenues, ainsi que l'agencement du camping, du chalet et du camping-car seront ainsi conservés en liant le jeu à un compte Nintendo puis en choisissant de transférer les données au lancement d'Animal Crossing: Pocket Camp Complete. Notez que cette opération de liage doit être effectuée avant le 28 novembre !

En revanche, certaines fonctionnalités ne vont pas faire le chemin. Outre les tickets (microtransactions) et le Pocket Camp Club que personne ne regrettera, il ne sera malheureusement plus possible de jouer avec des amis via la communication en ligne. Il y aura toutefois de la nouveauté pour remplacer certains éléments, à commencer par des Leaf Tokens (« jetons feuille ») à remporter en jouant et qui permettront d'acheter des fournitures ou de raccourcir le temps de fabrication. La décoration de l'agenda, l'assistant personnel et tout ce qui concerne la Joyeuse collection seront donc intégrés de base. Autant dire que les nouveaux joueurs ne seront pas à plaindre par rapport à ce que cela coûtait mensuellement !

Un système de cartes de campeur va également être introduit, servant à regrouper les informations du joueur, à personnaliser et qui inclura sur le verso un QR Code à partager avec nos amis afin qu'ils puissent nous ajouter à leur collection. Nous les retrouverons ensuite dans un lieu nommé Whistle Pass et ils offriront parfois des cadeaux. La liste actuelle d'amis sous la version 6.0.0 pourra être transférée. De plus, Kéké y effectuera quotidiennement une performance sur scène. Enfin, des évènements inédits pourront être découverts au fil des mois en plus des anciens. De nouveaux objets apparaîtront jusqu'en septembre 2025, de quoi occuper encore longtemps même les plus anciens, tandis que (presque) tout ce qui a pu être raté sera accessible via un catalogue et des tickets.

Si vous préférez jouer sur Switch, Animal Crossing: New Horizons est toujours vendu 44,16 € sur Amazon et chez Cdiscount.