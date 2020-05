Animal Crossing: Pocket Camp bat des records de revenus et de téléchargements, merci New Horizons

Avant la sortie d'Animal Crossing: New Horizons il y a quelques semaines sur Nintendo Switch, les fans de la franchise devaient se contenter d'Animal Crossing: New Leaf, sorti sur 3DS en 2013. Entre temps, un titre est sorti sur mobiles, Animal Crossing: Pocket Camp, qui peinait un peu à décoller. Mais la sortie du titre sur Switch a tout changé.

Comme le rapporte Sensor Tower, Animal Crossing: Pocket Camp a engendré 7,9 millions de dollars de revenus en avril 2020, c'est un record pour le titre, sorti pour rappel en 2017 sur iOS et Android. Depuis son lancement, Animal Crossing: Pocket Camp a donc rapporté plus de 150 millions de dollars, mais ce sont surtout les téléchargements qui ont explosé récemment : 7,1 millions de mois dernier. Il suffit de voir les graphiques pour se rendre compte que l'arrivée d'Animal Crossing: New Horizons sur Switch a relancé l'intérêt pour le jeu mobile. Le confinement lié au COVID-19 a sans doute également aidé.

Sans surprise, ce sont les joueurs japonais qui ont dépensé le plus dans Animal Crossing: Pocket Camp, 112,8 millions de dollars depuis son lancement, soit 74 % des revenus totaux. Les États-Unis arrivent seconds avec 29,2 millions de dollars dépensés, suivi du Royaume-Uni avec 2 millions de dollars. Pour rappel, le titre a accueilli en novembre dernier le Pocket Camp Club, un service d'abonnement assez onéreux, mais offrant tout un tas d'avantages in-game.