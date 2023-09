LEGO Super Mario : un nouveau set vert et croquant dévoilé

Depuis quelques années, LEGO propose des sets inspirés de l'univers Super Mario de Nintendo. Les fans ont déjà de quoi faire, avec notamment des figurines atypiques, un énorme Bowser ou encore une scène de bataille au château de ce dernier. Mais la firme danoise dévoile cette semaine un nouveau set.

Le set LEGO Super Mario Plante Piranha nous permet donc de construire, eh bien une plante piranha dans son pot/tuyau vert, et comme nous pouvons le voir sur les visuels officiels, le résultat semble très sympathique, et la plante de 540 briques et 23 cm de hauteur sera surtout à exposer chez soi pour l'admirer. LEGO détaille le contenu de ce set numéro 71426:

Prenez du temps pour vous et plongez dans la construction de cette Plante Piranha LEGO Super Mario (71426) articulée. Recréez les caractéristiques uniques de la plante Piranha et positionnez sa tête, sa bouche, sa tige et ses feuilles comme bon vous semble. Placée dans son tuyau à construire, elle fera grande impression exposée chez vous ou au bureau (remarque : ce modèle n’a pas de fonctions de jeu numériques). Un cadeau amusant pour les fans



Offrez-vous ou offrez ce personnage LEGO Super Mario collector à un fan de Super Mario, pour son anniversaire ou pour les fêtes. Des instructions figurent dans la boîte et dans l’appli LEGO Builder, pour que même les constructeurs LEGO débutants puissent se détendre et savourer chaque étape du processus créatif. Le set inclut également 2 éléments « pièce ». Bienvenue dans votre zone de détente



Découvrez les autres sets LEGO d’exception pour adultes de la même collection. Quelle que soit votre passion, un projet de construction fascinant vous attend. Plante Piranha Super Mario (71426) – Plongez dans l’aventure de la construction en recréant les détails les plus subtils d’un personnage emblématique de l’univers Super Mario dans le style LEGO.

La date de sortie du set LEGO Super Mario Plante Piranha est déjà fixée au 6 novembre 2023, au prix de 64,99 €. Vous pouvez retrouver tous les autres packs LEGO Super Mario sur Amazon, Cdiscount ou la Fnac.