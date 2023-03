LEGO Super Mario : la belle extension Bataille au château de Bowser Skelet annoncée, un pack Donkey Kong teasé pour cet été

La gamme LEGO Super Mario existe depuis 2020, avec des objets interactifs qui peuvent autant plaire aux plus jeunes qu'aux collectionneurs. Après le mémorable Le puissant Bowser, les packs de personnages de la Series 6 et quelques sets d'extension, LEGO a d'autres produits à proposer en 2023.

Il a profité du Mario Day de la semaine passée pour introduire l'Ensemble d’extension Bataille au château de Bowser Skelet (71423), un coffret contenant un château et les personnages Bowser Skelet, Avalave, Plante Piranh’os, Goomb’os et Toad violet. Il peut bien évidemment être utilisé seul avec vos petites mains et votre imagination, mais pour profiter de son interactivité, il faudra obligatoirement posséder l'un des packs de démarrage (71360, 71387 ou 71403, disponibles à partir de 49,99 € à la Fnac). Sa date de sortie est fixée au 1er août 2023 et il coûtera la modique somme de 104,99 €.

Créez une version LEGO de l’univers Super Mario avec l’Ensemble d’extension Bataille au château de Bowser Skelet (71423). Les joueurs explorent le château avec LEGO Peach, LEGO Mario ou LEGO Luigi (non inclus). Le set comprend une entrée en forme de mâchoire de Bowser, une grue pour sortir le Toad violet de prison et renverser Bowser Skelet, des bascules pour vaincre la Plante Piranh’os et le Goomb’os, une fonction attaque d’Avalave, une salle de sport, une entrée et une salle secrètes et des briques d’action Clé et Coffre au trésor. Remarque : Pack de démarrage 71360, 71387 ou 71403 requis pour le jeu interactif. Superbe cadeau

Ce beau cadeau à offrir aux enfants dès 8 ans inclut 5 personnages LEGO Super Mario. Téléchargez l’appli LEGO Super Mario pour des instructions de montage, des conseils et plus encore. Sets à collectionner

Avec les Packs de démarrage et les Ensembles d’extension LEGO Super Mario, les fans agrandissent, transforment et créent des niveaux uniques. Ensemble d'extension Bataille dans le château de Bowser Skelet (71423) – Les enfants peuvent recréer un lieu culte de Super Mario dans l’univers en briques LEGO Super Mario pour s’amuser à collecter des pièces.

5 personnages LEGO Super Mario – Bowser Skelet, un Avalave, une Plante Piranh’os, un Goomb’os et un Toad violet.

À la rescousse – Explorez le château avec LEGO Peach, LEGO Mario ou LEGO Luigi (figurines non incluses) et utilisez la grue pour sortir le Toad violet de prison et faire tomber Bowser Skelet.

Construire un niveau amusant – Le set inclut une Plante Piranh’os et un Goomb’os, une fonction attaque d’Avalave, une salle de sport, une entrée secrète, une salle de stratégie, une brique d’action Clé et une brique d’action Coffre au trésor.

Cadeau pour les enfants de 8 ans et plus – Offrez ce set de 1 321 pièces pour un anniversaire ou les fêtes aux enfants qui possèdent déjà un Pack de démarrage LEGO Super Mario (71360, 71387 ou 71403), nécessaire pour le jeu interactif.

Transformer et combiner – Mesurant plus de 27 cm de haut, 46 cm de large et 31 cm de profondeur dans sa configuration de base, ce set modulaire peut être combiné avec d’autres sets LEGO Super Mario.

Construction assistée par appli – Téléchargez l’appli LEGO Super Mario qui propose des instructions de montage, des idées créatives et plus encore. Pour la liste des appareils Android et iOS compatibles, consulter LEGO.com/devicecheck.

Stimuler la créativité des enfants – Conçus pour jouer seul ou à plusieurs, les sets LEGO Super Mario à collectionner s’agrandissent et se transforment à volonté pour des défis toujours renouvelés, récompensés par des pièces numériques.

Excellente qualité – Les briques LEGO sont conformes aux normes de qualité industrielles les plus strictes, afin de garantir qu’elles s’assemblent facilement et solidement.

La sécurité avant tout – Les éléments LEGO sont soumis à des tests de chute, de chaleur, d’écrasement et de torsion, puis analysés afin de s’assurer qu’ils répondent aux normes de sécurité les plus exigeantes.

La présentation s'est terminée par un teaser intéressant : un produit LEGO Super Mario avec une figurine interactive Donkey Kong va faire son apparition cet été, dans le cadre d'un nouveau pack de démarrage ou d'une extension. De quoi ravir les fans, mais pas leur porte-monnaie...