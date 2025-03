LEGO : un changement majeur pour les prochains jeux vidéo avec des briques ?

Source: Financial Times via VGC

Source: Financial Times via VGC

Si les briques LEGO sont partout depuis 75 ans, les titres vidéoludiques inspirés de ce jeu de construction danois ont tout juste 30 ans. Les joueurs ont pu découvrir au fil du temps des jeux originaux (LEGO Racers, L'Île LEGO, LEGO Worlds) et des titres basés sur des licences cultes (Star Wars, DC, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux), mais la plupart de ces jeux ont été développés par des studios tiers, externes au groupe LEGO.

Visiblement, la firme danoise veut reprendre la main sur sa franchise. Niels Christiansen, directeur général de The LEGO Group, s'est entretenu avec le Financial Times (via VGC) et a dévoilé qu'il veut développer des jeux vidéo en interne.

Tant que nous appartenons à la marque LEGO, nous pouvons proposer des expériences aux enfants de tous âges, numériques ou physiques. (Le développement de jeux en interne) est un domaine que nous développons.

Si la licence touche un nouveau public grâce à la collaboration avec Fortnite, TT Games a longtemps été développeur de jeux vidéo LEGO, jusqu'au très bon LEGO Star Wars : La Saga Skywalker et un bruit de couloir laissait entendre qu'il développerait une compilation similaire avec Harry Potter. De son côté, 2K Games s'est lui aussi rapproché de LEGO. Nous avons eu droit au jeu de course LEGO 2K Drive, mais selon une rumeur, un autre jeu de sport, LEGO 2K Goooal!, serait en développement, bien qu'il n'ait jamais été officialisé.

Pour l'instant, l'envie de LEGO de créer des jeux vidéo en interne ne semble être qu'à ses débuts, il faudra attendre un long moment avant que Niels Christiansen réunisse une équipe pour fonder un studio et sorte son premier jeu en interne. Vous pouvez retrouver LEGO Star Wars : La Saga Skywalker à partir de 24,40 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.