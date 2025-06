LEGO Party! : un nouveau party game avec un tas de mini-jeux annoncé en vidéo

Toujours aussi populaires, les briques LEGO se retrouvent dans les jeux vidéo et ce n'est pas près de s'arrêter. L'éditeur Fictions et le développeur SMG Studio ont dévoilé lors du Summer Game Fest Live 2025 LEGO Party!. Un nouveau jeu vidéo qui, comme son nom l'indique, sera un party game jouable jusqu'à quatre joueurs sur ordinateurs et consoles.

LEGO Party! proposera 60 mini-jeux inspirés des sets du fabricant danois, comme LEGO Pirates, LEGO Espace ou encore LEGO Ninjago. Les joueurs pourront profiter d'un mode multijoueur local ou en ligne, du cross-play est déjà confirmé, avec comme objectif d'amasser le plus de briques d'or.

Affrontez vos amis dans des zones de défi loufoques et 60 mini-jeux hilarants inspirés de vos thèmes LEGO préférés tels que LEGO Pirates, LEGO Espace, LEGO NINJAGO et bien plus encore.

Rejoignez vos amis en ligne sur n'importe quelle plateforme ou réunissez-vous pour une soirée LEGO Party! Avec les nombreux modes de jeu et la myriade de minifigurines à débloquer, vous allez pouvoir construire la partie parfaite!

Défiez des joueurs proches de vous ou non, personnalisez votre personnage et participez à une multitude de super mini-jeux pour remporter un maximum de briques d'or par n'importe quels moyens! Évitez les monstres, les pièges et les lancers de dindes rôties, et progressez pour devenir la prochaine star de LEGO Party!