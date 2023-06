WarioWare: Move It!, un nouveau party-game sur Switch qui va vous faire bouger dans tous les sens

Vous reprendriez bien un party-game sur Nintendo Switch ? Alors que nous avions déjà eu droit à WarioWare: Get It Together! en 2021, le méchant personnage à la moustache en W va faire son retour dans un nouvel épisode pour la console, révélé lors du dernier Nintendo Direct.

Contrairement à son prédécesseur basé principalement autour des défis à plusieurs, WarioWare: Move It! proposera des mini-jeux variés, à appréhender avec les Joy-Con. Il y aura plus de 200 défis au total, qui demanderont de réaliser des mouvements différents à chaque partie, histoire de pleinement exploiter les fonctions gyroscopiques des manettes. Si vous possédez une autre paire de Joy-Con, vous pourrez aussi profiter de mini-jeux coopératifs en local qui jouent sur la synchronisation, et jusqu'à 4 joueurs pourront s'affronter en mode Fiesta.

WarioWare: Move It! ne va pas réinventer le genre, mais si vous aimez la saga, sachez que sa date de sortie est fixée au 3 novembre 2023, et son prix à 49,99 €.