Everybody's 1-2 Switch : le nouveau party game de Nintendo officialisé discrètement

Souvenez-vous, au lancement de la Nintendo Switch, le constructeur japonais proposait quelques titres, dont The Legend of Zelda: Breath of the Wild et 1-2 Switch, un party game servant surtout à montrer ce que les Joy-Con avaient dans le ventre. Un titre qui n'a pas connu un grand succès.

Mais voilà, The Legend of Zelda: Breath of the Wild a eu son The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et 1-2 Switch va avoir son Everybody's 1-2 Switch. Nintendo vient d'officialiser un peu discrètement ce nouveau party game, qui mettra une nouvelle fois en avant les fonctionnalités des Joy-Con avec une sélection de mini-jeux à découvrir entre amis en multijoueur local. L'eShop indique également qu'il sera possible d'utiliser des smartphones, mais aucun détail sur les mini-jeux n'est pour l'instant précisé.

Pour rappel, Everybody’s 1-2 Switch avait déjà fait parler de lui il y a un an, alors que des rumeurs laissaient entendre que le titre traînait dans les cartons de Nintendo suite à des retours peu favorables. Il était même question d'inclure le jeu dans l'abonnement au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, mais finalement, il n'en sera rien, Everybody's 1-2 Switch est attendu le 30 juin 2023, au moins sur l'eShop contre 29,99 €, reste à voir s'il aura bien droit à sa version physique, la rumeur affirmait que des boîtes vides attendent leurs cartouches depuis des mois.

