RUMEUR sur Everybody’s 1-2 Switch : Nintendo aurait un party-game dans les cartons, mais il serait trop nul pour le sortir

Avec la Wii, les joueurs pouvaient s'amuser sur Wii Sports, et sur Switch... eh bien, nous avions 1-2 Switch, un party-game avec des mini-jeux en 1 contre 1, mais qui était payant, vendu plein pot. Un titre très moyen qui s'est pourtant vendu à 3,5 millions d'exemplaires, il est donc rentable, et Nintendo envisagerait une suite depuis un moment.

C'est ce que dévoile Fanbyte, citant plusieurs sources anonymes. Nintendo développerait Everybody’s 1-2 Switch, un party-game jouable à 100 joueurs grâce aux Joy-Con et surtout à une application pour smartphones. L'idée serait de proposer une suite bien différente du premier volet, pour éviter qu'il arrête de se vendre, et Nintendo EPD Group 4 se serait inspiré des jeux de Jackbox Games (The Jackbox Party Pack) avec un présentateur surnommé Horse, un homme avec un masque de cheval en caoutchouc. Pourquoi ce nom ? Simplement parce que Horse (cheval) sonne comme Host (présentateur). Plusieurs mini-jeux auraient été conçus, basés sur les chaises musicales, le jeu de la bouteille ou le bingo, demandant aux joueurs de se déplacer dans l'environnement et d'utiliser leur smartphone. Et comme à chaque développement, des tests internes auraient été réalisés pour avoir de premiers retours... et ils étaient catastrophiques. Plusieurs groupes de testeurs auraient essayé ce Everybody’s 1-2 Switch, dont des familles avec enfants, cœur de cible de Nintendo, et les retours feraient mention de mini-jeux fastidieux ou ennuyeux, certains abandonnant en cours de partie, et Horse a vite été renommé en Horseshit par des joueurs vite lassés. La bonne ambiance...

Bon, Fanbyte rappelle que ce genre de tests sont légion dans le milieu du développement de jeux vidéo, les concepteurs revoient leur copie pour améliorer l'expérience, mais dans le cas d'Everybody's 1-2 Switch, le résultat était apparemment si mauvais que certains développeurs ont tiré la sonnette d'alarme, affirmant que sortir le jeu dans cet état nuirait à la réputation du studio, pourtant derrière les Nintendo Labo, Ring Fit Adventure, Nintendo Switch Sports, Miitopia ou encore L'Atelier du jeu vidéo. Le constructeur japonais n'aurait cependant pas paniqué et aurait lancé la production des boîtes et des jaquettes : il y aurait quelque part un grand nombre de boîtes vides d'Everybody's 1-2 Switch, attendant leur cartouche.

Et maintenant, quoi ? Eh bien, les sources divergent. Certains expliquent que Nintendo serait assez confiant pour le vendre plein pot, citant le succès de 1-2 Switch malgré les retours très mitigés, tandis que d'autres sources indiquent qu'il pourrait être inclus en bonus pour les abonnés du Nintendo Switch Online + Pack additionnel, logique pour un titre très orienté vers le multijoueur en ligne. « Offrir » le jeu de cette façon permettrait d'atténuer les mauvais retours à cause de la qualité. Rien n'est certain pour le moment, Nintendo pourrait présenter une copie améliorée de Everybody's 1-2 Switch un jour ou l'autre, ou simplement abandonner le projet comme si de rien n'était, comme cela arrive parfois. Vous pouvez retrouver Nintendo Switch Sports à 36,90 € sur Amazon.