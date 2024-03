LEGO Fortnite trace sa route avec sa mise à jour Virée mécanique, 100 % écologique !

Les mises à jour s'enchaînent dans Fortnite, de même que les nouveautés. Du côté de LEGO Fortnite, après la mise à jour Belle prise le mois dernier, Epic Games a commencé à vendre des kits de constructions au prix fort, laissant craindre que les plus gros ajouts nécessitent désormais de mettre la main au porte-monnaie. Eh bien, il n'en sera pour le moment rien compte tenu de ce qui vient d'être introduit avec le patch 29.10. Cette update baptisée Mechanical Mayhem en anglais et Virée mécanique en français ajoute comme son nom l'indique des véhicules motorisés et divers éléments allant de pair avec, ce qui devrait donner lieu à bien créations originales de la part de la communauté. Et histoire de gagner quelques bons points, ces bolides fonctionnent au biocarburant, une bonne manière de sensibiliser les plus jeunes à la cause écologique. En revanche, aucune quête inédite n'est là pour nous inciter à tester le tout. De très nombreuses skins ont également eu droit à leur déclinaison LEGO.

Vous trouverez ci-dessous le détail de cette nouveauté et les correctifs inclus avec la mise à jour 29.10. Et, oui, c'est bien Drax qui apparaît aux côtés de Groot sur le visuel principal, puisque sa skin du MCU va être ajoutée dans la boutique dans un pack Gardiens de la Galaxie incluant Groot et Mantis.

Les choses partent en roue libre ! Les véhicules sont à l'honneur dans la mise à jour 29.10 (soit, la mise à jour Virée mécanique), qui vous apporte de nouvelles façons de voyager à travers vos mondes pour prendre part à des aventures qui carburent ! Faites chauffer les moteurs et partez pour une Virée mécanique dès le 26 mars. QUI PRENDRA LE VOLANT ? Vous savez ce qu'on dit : peu importe la vitesse à laquelle vous atteignez votre destination, c'est le voyage qui compte ! Virée mécanique introduit trois modèles de véhicule qui peuvent vous transporter d'un point A à un point B chacun à leur manière. (La mise à jour met aussi plus de moyens à votre disposition pour construire vos propres véhicules... On en reparle dans un instant !) QUAD Vous êtes pressé ? Alors le quad est fait pour vous ! C'est l'idéal pour passer d'un biome à l'autre à toute allure. Pour déverrouiller le schéma du quad, obtenez du biocarburant (NOUVEAU !) et placez-le dans votre inventaire. TOUT-TERRAIN Le tout-terrain est parfait pour transporter plusieurs personnes. Pour déverrouiller le schéma du tout-terrain, obtenez du bois souple et placez-le dans votre inventaire (peut être trouvé dans les vallées arides). CAMION TRANSPORTEUR Si vous avez des choses lourdes ou encombrantes à transporter, optez plutôt pour le camion transporteur et sa super benne ! Pour déverrouiller le schéma du camion transporteur, obtenez du pin nordique et placez-le dans votre inventaire (peut être trouvé dans les terres gelées). COMMENT CONSTRUIRE DES VÉHICULES Quand vous déverrouillez le schéma d'un véhicule, vous pouvez le construire depuis la section Constructions du menu Construction. Et si vous êtes du genre à jeter les instructions avant même de les avoir lues, vous pouvez toujours construire votre propre véhicule en utilisant les pièces de véhicule de la section Gadgets. Toutefois, vous devrez ajouter certains gadgets à vos créations pour qu'elles soient considérées comme des véhicules : GADGETS DE VOTRE BOÎTE À OUTILS Centre d'alimentation : c'est le moteur de votre véhicule !

: c'est le moteur de votre véhicule ! Chargez vos centres d'alimentation avec du biocarburant pour alimenter vos véhicules. (Avec ça, ils démarreront au quart de tour.) Plus vous mettez de biocarburant dans votre véhicule, plus vous pouvez parcourir de distance. Un centre d'alimentation. Roues : tournez votre véhicule dans la bonne direction ou donnez-lui une petite impulsion !

: tournez votre véhicule dans la bonne direction ou donnez-lui une petite impulsion ! Si votre véhicule est équipé de roues directrices, vous pouvez utiliser un siège conducteur pour le diriger. Les roues alimentées, elles, vous permettent uniquement de propulser votre véhicule vers l'avant.

Sièges : pour la sécurité... et le confort !

: pour la sécurité... et le confort ! Vous aurez besoin d'un siège conducteur (ou « volant »... Eh oui, ils sont enfin là !) pour contrôler et diriger votre véhicule. Placez des sièges supplémentaires pour partir en road trip avec vos amis ! Prenez un siège... et cette photo d'un siège. COMMENT ALIMENTER LES VÉHICULES Stop au gaspillage ! LEGO Fortnite promeut l'utilisation d'un carburant écoresponsable pour assurer la protection de vos précieux biomes. Comment ? Vous pouvez recycler les ressources dont vous n'avez plus besoin en énergie verte grâce à un tout nouveau poste de travail : LE COMPOSTEUR Votre inventaire est plein à craquer ? Pourquoi jeter vos vieux objets quand vous pouvez leur donner une nouvelle vie ! Le composteur est un nouveau poste qui transforme les ressources en biomasse, en engrais ou en terre. La qualité et la quantité de biomasse produite par le composteur dépendent de ce que vous y mettez. Par ailleurs, vous aurez besoin de créer de la biomasse pour déverrouiller le schéma du biocarburant. (Le verre est l'un des ingrédients du biocarburant. Vous le trouverez désormais dans les camps de bandits de votre monde !) QUELQUES RÉGLAGES À FAIRE ? UTILISEZ UNE CLÉ À MOLETTE ! Il n'y a pas que des gadgets dans votre boîte à outils. Grâce à la clé à molette, vous pouvez assigner des interrupteurs et des propulseurs à des canaux. Vous pouvez ainsi contrôler plusieurs propulseurs avec trois interrupteurs différents au lieu d'un seul. Pour déverrouiller le schéma de la clé à molette, obtenez une tige de bois et placez-la dans votre inventaire. ILLUMINEZ LES TÉNÈBRES Ceci devrait plaire aux fans de virées nocturnes. L'illuminateur n'est certes pas une pièce de véhicule, mais il vous permettra d'éclairer votre chemin dans la pénombre ! Pour déverrouiller le schéma de l'illuminateur, vous devez placer un poisson thermique dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un établi. Prêt à prendre la route après cette lecture ? Non ? Ne vous en faites pas, Julie, Cométa et Lynx seront plus que ravis de vous aider à prendre en main vos nouveaux bolides ! PLEIN DE MISES À JOUR ! GRAOU Oscar, le tigre en costume trois-pièces, se joint à Julie, Cométa et Lynx comme potentiels nouveaux villageois ! FRIANDISES SUCRÉES (... ET ÉPICÉES ?) Rien ne vaut un bon dessert après avoir vaincu des ennemis ! Pour déverrouiller les recettes de la glace, de la glace à la symphorine et de la glace pimentée, vous devez ajouter de la neige dans votre inventaire et votre monde doit disposer d'un pressoir. AMÉLIORATIONS MAJEURES, AJUSTEMENTS ET CORRECTIONS DES BUGS GAMEPLAY Nouvelle option de transfert intelligent : transférez tous les objets identiques dans ou hors de votre inventaire.

Il est à présent plus facile de constater visuellement si vos constructions ont été endommagées.

Avec la nouvelle option de construction de véhicules, nous avons été obligés d'ajuster certaines statistiques de durabilité. Nous vous conseillons d'utiliser des ressources avec un niveau de rareté plus élevé pour renforcer les constructions endommagées.

Vous pouvez déposer les objets un à un quand vous prenez une pile.

Des bancs de poissons peuvent être trouvés près de nouveaux quais (déjà délabrés, bizarrement) situés le long des lacs et des rivières.

Les constructions ont été améliorées pour qu'elles restent stables à l'entrée et à la sortie des grottes.

Nous avons apporté des correctifs de stabilisation aux constructions qui voyagent sur de grandes distances à travers vos mondes. AUTRE L'animation de l'emote Grognon sera désormais bien jouée en entier dans LEGO Fortnite. NOUVELLES TENUES EN VERSION LEGO Encore plus de tenues disposent d'une version LEGO grâce à la mise à jour 29.10 ! Si vous possédez les tenues suivantes, les versions LEGO seront automatiquement disponibles dans votre casier après la mise à jour : C.I.B.L.E.

Posteriori

Épouvanteur

Ani Konda

Archétype

Asmodée

Astréa

Reine de l'automne

Azuki

Baba Yaga

Bestiau

Guêpe vorace

Chocolapin

Lapinette bagarreuse

Jonesy du championnat

Chloe Kim

Julie combattante

Le Frelon de cuivre

Prescience corrompue

Cobalt clandestin

Madame Tomate

Technoctuple

Delirium

Gentille fleur

Lapingre

Mutique fonçeuse

Sephira l'attaquante d'élite

Elmira

Flammèche

Poiscaille osseux

Attrape-mouches

La Fondation

Techno

Gia

Guff

Hackosaure

Brûleur de cœurs

Matassine

Chapardeur

Survolteur

Joni la sanguine

Zéro, bagarreur des Koï

Kurohomura

Kyméra

P'tit Split

Lamagnifique

Mécha-Pop

Commandant du mécha

Navigateur du mécha

Megg

Menace

Experte du métal

Terreur fraîche

Penny la lapine

Mizuki

Exploratrice lunaire

Perplexe

Lièvre cruel

Oblivion

Renégat d'origine

Patronne de la fête

Star de la fête

Pyrale

Pyjama pizza

Le Prisonnier

Faisceau

Assaillant lapinesque

Folle du bitume

Nomade des failles

Roi des flammes

Roi de la rouille

Safari

Rexarde

Sergent Frimas

Effrontée

Antisolaire

Shogun

Sergente Gril

Oro frais

Batteur

Chasseuse des neiges

Sirène secrète

As de la tempête

Câlinator

Stella

Nomade estival

Soldat des marais

Bengale

Banshee première ligne

Versa

Le Visiteur

Volpez

Webster

Wendell

Noreilles

Voltigeuse

Traqueur d'épaves

Hue cocotte

Yuki

Zadie

