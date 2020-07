Les étudiants de l'école ISART DIGITAL offrent en téléchargement leurs jeux vidéo

Chaque année est tenu le Video Game Jury, un évènement organisé par l'école ISART DIGITAL. Il permet aux étudiants de présenter leur projet à un jury de professionnels : Ubisoft, célèbre studio de développement et de distribution de jeux vidéo, et Dotemu, studio spécialisé dans le portage de jeux rétro vers des supports plus modernes. Cette année, 9 titres ont été présentés et rendus disponibles au téléchargement de manière gratuite.

Cette édition est un peu spéciale, car pour la première fois, leurs étudiants ont développé une production, Symphonia, sur la Nintendo Switch bien que nous n'ayons accès qu'à la version PC, celle sur console étant une version interne à l'école. Malgré la crise sanitaire , les membres du jury ont tout de même pu tester chaque expérience dans les studios de l'établissement, sur Paris.

ISART DIGITAL est une école internationale proposant des formations diplômantes (qui sont reconnues par l'État) dans les métiers du jeu vidéo et de la 3D/FX. Ses étudiants ont par ailleurs remporté plusieurs prix tels que des Unity Awards. Dans les pages qui suivent, vous allez découvrir les 9 jeux ainsi que des liens afin de les télécharger gratuitement.