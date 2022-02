Les télévisions, nouvelles victimes de la VR ?

C’est la question que nous sommes en droit de nous poser à la lecture des chiffres de l’assureur Aviva, au Royaume-Uni, qui voit une augmentation des déclarations de sinistres de biens domestiques impliquant des casques VR depuis quelques années. Cette envolée se chiffre à +68 % depuis 2016 et +31 % rien que pour 2021 ! Au vu de la progression de l'adoption des casques VR dans nos foyers, les chiffres ne sont pas près de faire marche arrière.

La réalité virtuelle propose à l'heure actuelle un degré d'immersion incroyable, réussissant à duper notre cerveau à tel point que les barrières entre monde réel et virtuel sont parfois brouillées. Ce qui donne régulièrement lieu à des comportements étranges, voire improbables, vus de l'extérieur, conduisant parfois à des accidents ou à des dégradations matérielles. En témoignent certains plongeons dans le vide (tout à fait réels), des pertes d'équilibre, voire des excès d'enthousiasme quand il s'agit de coller un crochet du droit à notre adversaire. Nul doute qu'avec des réclamations toutes plus farfelues les unes que les autres, les échanges autour de la machine à café doivent être animés lorsqu'ils ne provoquent pas l'hilarité ou le dépit chez les assureurs.



Et sans surprise, ce sont nos chers écrans TV qui en font principalement les frais, comme nous pouvons le voir sur de nombreuses vidéos qui fleurissent sur YouTube. Le reste du mobilier n'est bien sûr pas épargné, bénéficiant après coup d'une stabilité plus bancale que d'ordinaire, de même que les lustres, les ventilateurs ou autres décorations murales perdant régulièrement de leur superbe. Mais cela ne s'arrête pas là puisque certaines cloisons portent également les stigmates de travaux d'agrandissement prématurés. Ainsi, le prix moyen des réclamations d'accidents liées à l'utilisation d'un casque de réalité virtuelle se situerait aux alentours de 780 € selon l'assureur Aviva. Ce dernier conseille même aux utilisateurs de casques VR de faire attention à leur environnement, mais surtout de vérifier que leurs assurances prennent bien en charge ce type de dommage. Il ne serait pas étonnant de voir débarquer dans de futurs formulaires la mention « usager régulier du métavers » à côté de la déclaration du montant de notre capital immobilier.

Alors si votre télé grésille ou se coupe lorsque vous enfilez votre casque VR et que vous lancez Creed: Rise To Glory ou Richie's Plank Experience... c’est peut-être par crainte de prendre un coup.



Merci à Cyril pour sa contribution à la rédaction de cet article.