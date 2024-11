Valve Deckard : des infos en fuite sur les nouvelles manettes du casque VR

Source: Brad Lynch via The Verge

Source: Brad Lynch via The Verge

Après l'Index, Valve développe en interne un nouveau casque de réalité virtuelle. Si la firme de Gabe Newell n'a rien officialisé pour le moment, les informations sur Deckard (c'est son nom de code) sont disponibles sur la Toile depuis plusieurs années. Il s'agirait d'un casque VR sans fil, accompagné d'une console PCVR, mais ce sont ses accessoires qui font parler d'eux aujourd'hui.

Comme le rapporte The Verge, Brad Lynch, qui fouine sur la Toile pour dénicher des informations croustillantes, vient de dévoiler récemment ses nouvelles trouvailles. D'après ses données, Valve développerait un Steam Controller 2, sous le nom de code Ibex. Il faut s'attendre à une version améliorée de la première manette, qui proposait des trackpads avec retours haptiques pour simuler un pointeur de souris. Bon, ce fut un échec, mais Valve veut visiblement réitérer l'expérience avec un Steam Controller 2. La firme mettrait le paquet sur la conception de l'outillage avant la pleine production, signe que le projet ne devrait pas être annulé.

Mais surtout, Brad Lynch évoque les contrôleurs Roy, qui seraient livrés avec Deckard (fans de Balde Runner, vous avez la référence). Et là, il y aurait de gros changements par rapport aux manettes de l'Index, Roy embarquerait une croix directionnelle (D-Pad), des bumpers (pensez aux L1/R1 et LB/RB des manettes PlayStation et Xbox) et des boutons ABXY traditionnels. De quoi profiter d'un maximum de jeux en réalité virtuelle avec ce nouveau casque et ses contrôleurs !

Le casque Deckard, les contrôleurs Roy et le Steam Controller 2 devraient proposer une expérience très intéressante pour les joueurs PCVR, il faut désormais patienter jusqu'à ce que Valve officialise tout cela.