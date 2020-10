Améliorer ses performances de gaming grâce à LevlUp ?

Avec plus de 20 millions de boissons énergisantes vendues, LevlUp est l'une des boissons de jeu les plus populaires destinées aux gamers. Déjà leader en Allemagne, Autriche et Suisse, l’entreprise allemande LevlUp tente de s'imposer en France.



Cette dernière propose de nombreux goûts différents qu’il est possible de tester avec l’offre de démarrage contenant différentes saveurs. L’entreprise est à l’écoute de la communauté gaming et n’hésite pas à se remettre en question et à se réinventer. Une stratégie marketing qui plaît avec une entité à l’écoute des joueurs et pour les joueurs.

Au niveau de la composition, on retrouve principalement dans la poudre de la caféine et des extraits de thé. Les boissons LevlUp sont censées augmenter la concentration et la réactivité des joueurs avec une bonne dose de caféine, bien que LevlUp soit en moyenne 11 fois moins sucré que ses concurrents. Avec un coût qui revient à moins de 1€ la portion, LevlUp se rend accessible et plaît beaucoup.

Déjà sponsor de la dernière TwitchCon, la société n’hésite pas non plus à soutenir de nombreux talents français de manière à s’implanter au mieux dans le marché. Il ne reste plus qu’à voir si l’entreprise va conquérir les joueurs français. Vous pouvez suivre LevlUp sur Instagram.