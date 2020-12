Liquid Sword : le fondateur d'Avalanche Studios annonce la création de son nouveau studio

C'est par le biais d'un simple communiqué de presse que le fondateur et ancien directeur de la création d'Avalanche Studios, Christofer Sundberg, nous fait savoir qu'il vient de fonder un nouveau studio. Après un an de repos loin de la pression de l'univers vidéoludique, celui qui a créé la franchise Just Cause semble être en quête d'un tout nouveau challenge avec la création de Liquid Swords.

Basé à Stockholm, en Suède, Liquid Swords AB est un studio de développement de jeux axé sur l'action en monde ouvert, les explosions, les expériences à partager et les moments de jeu mémorables pour les consoles de nouvelle génération, les plateformes de streaming et les PC. Christofer Sundberg a déclaré quelques mots pour l'occasion :

J’ai pris une pause d’un an dans le milieu vidéoludique, c’était vraiment nécessaire. Cela m'a donné le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment réaliser avec un nouveau studio. Ce qui restera identique à ma façon de créer et de gérer Avalanche Studios au cours des 17 dernières années, c'est une approche pragmatique, axée sur le développement de jeux.

Les jeux que nous créons chez Liquid Swords sont axés sur l'action et le grand spectacle. Après avoir vécu avec la licence Just Cause depuis le jour où j'ai lancé Avalanche Studios jusqu'à la vente éventuelle de la firme, je suis excité de revenir et de proposer des expériences sensationnelles que les joueurs pourront explorer, partager et savourer. Nous n'avons aucune intention de remodeler le monde de la narration tel que nous le connaissons. Notre objectif, de laisser notre empreinte et de faire une différence dans l'industrie, est de bâtir avant tout des titres immédiatement accessibles et toujours gratifiants. J'aime la liberté et la créativité des joueurs depuis que j'ai commencé à élaborer des jeux et, avec Liquid Swords, je suis convaincu que nous fournirons des productions incontournables afin de divertir dans les décennies à venir.

Le but ultime de Liquid Swords est de ramener le développement de jeux là où il devrait être : extrêmement inventif et amusant tout en mettant l'accent sur la création d'expériences d'action innovantes plutôt que sur la rentabilité à tout prix. Cela dit, Liquid Swords est une société, pas un terrain de jeu pour des idées sans intérêts. Nos épées sont aiguisées, notre mission est définie et nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par ce que l'avenir nous réserve.