Little Inferno : 10 ans après, l'extension Ho Ho Holiday annoncée en vidéo

Fondé par l'un des développeurs de World of Goo, Tomorrow Corporation a sorti en 2012 Little Inferno, un petit jeu de réflexion demandant de brûler des objets divers et variés dans une cheminée pour réaliser des combinaisons insolites. Depuis, le studio indépendant a accouché de Human Resource Machine et 7 Billion Humans, mais voilà que son premier jeu refait parler de lui.

Eh oui, alors que Little Inferno célèbrera ses 10 ans dans quelques jours, Tomorrow Corporation annonce Ho Ho Holiday, une extension sur le thème de Noël. Un contenu additionnel qui rajoute une histoire, un nouveau personnage, plus de 20 jouets pour une cinquantaine de combinaisons inédites et un mode détente avec une bûche flambant à l'infini.

Un joli cadeau de Noël avant l'heure pour les joueurs. La date de sortie de l'extension Ho Ho Holiday est fixée au 18 novembre 2022 sur PC via Steam, l'Epic Games Store et GOG.com, vous pouvez retrouver le jeu de base à 3,19 € sur cette dernière plateforme. Enfin, les développeurs annoncent que ce contenu additionnel arrivera également sur Nintendo Switch, iOS et Android, mais à une date encore inconnue.

