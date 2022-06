LIVE A LIVE : une démo jouable du prochain RPG HD-2D de Square Enix disponible, avec déjà 3 des 8 chapitres jouables

Pépite uniquement sortie au Japon sur Super Famicom en 1994, LIVE A LIVE va être ressorti des cartons de Square Enix cette année. L'éditeur va en effet lui offrir un retour sous le feu des projecteurs, et de belle manière, à savoir avec un remake HD-2D modernisant l'esthétique rétro du jeu de rôle aux 8 personnages jouables dans autant de chapitres distincts.

Curieux de découvrir l'univers du titre et son scénario à la carte ? Alors vous serez ravi d'apprendre que Square Enix a annoncé lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase du jour qu'une démo gratuite était disponible dès maintenant sur l'eShop. Et il ne s'agit pas d'un simple avant-goût : elle permet de jouer au début des chapitres La Chine Impériale, Fin du Japon d'Edo et Le Futur Lointain, avant de transférer sa progression dans la version complète.

L'initiative de donner accès à un bel avant-goût table sûrement sur le fait que les curieux auront envie de découvrir les autres parties de l'histoire à sa ressortie sur Nintendo Switch le 22 juillet 2022. Si vous voulez juste un aperçu de LIVE A LIVE, un Nintendo Treehouse spécial dans lequel les développeurs présentent du gameplay du jeu vient aussi d'être dévoilé.