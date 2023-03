LIVE A LIVE : des versions PlayStation et PC annoncées et datées, une démo jouable déjà disponible !

L'été dernier, Square Enix sortait sur Switch LIVE A LIVE, un remake en HD-2D du jeu éponyme paru dans l'Archipel en 1994 sur Super Famicom et qui n'avait jamais été localisé en Occident jusqu'alors, développé par la Team Asano. Si vous ne possédez pas la console de Nintendo et que le rythme endiablé de MEGALOMANIA présent dans Theatrhythm Final Bar Line vous donnait envie de découvrir ce jeu de rôle sur votre console PlayStation, bonne nouvelle, l'éditeur va porter son jeu sur plusieurs plateformes dès le mois prochain !

LIVE A LIVE va donc sortir sur PS5, PS4 et PC (Steam) le 27 avril au prix de 49,99 € en dématérialisé uniquement (dommage pour les collectionneurs) avec la possibilité de payer uniquement 39,99 € avant le lancement si vous êtes abonné au PS+, une remise qui sera aussi présente sur la plateforme de Valve jusqu'au 11 mai. L'achat sur le PSS donnera également accès à un thème PS4.

Bien plus de joueurs vont donc pouvoir profiter de ce jeu et découvrir ses multiples histoires nous faisant voyager à travers les époques. Une fois de plus, les possesseurs d'une Xbox sont hélas mis de côté, dommage.

LIVE A LIVE offrira aux joueuses et aux joueurs la liberté d'explorer huit histoires différentes basées sur huit protagonistes différents et se déroulant à des époques différentes allant de la préhistoire au Far West, et plus encore. Chaque chapitre propose différentes mécaniques à maîtriser, comme la furtivité, le suspense ou l'installation de pièges, le tout axé sur le système de combat au tour par tour de LIVE A LIVE. Les joueuses et les joueurs pourront par ailleurs adapter leur gameplay selon leurs préférences. Le format épisodique de l'histoire leur permettra de terminer les chapitres dans l'ordre de leur choix ou de jouer à une partie de chaque chapitre en parallèle. Produit par Takashi Tokita (Chrono Trigger et Final Fantasy IV), le directeur de la version originale pour Super Nintendo, LIVE A LIVE reprend vie grâce à la HD-2D, qui mélange le pixel art empreint de nostalgie avec les graphismes modernes afin de proposer une expérience de RPG classique aux images modernisées sur PS4, PS5, et PC. Le jeu bénéficie également d’une bande originale réarrangée sous la supervision de Yoko Shimomura (Final Fantasy XV, franchise Kingdom Hearts), la compositrice originale de LIVE A LIVE.

Et si vous êtes impatients d'y jouer, une démo est d'ores et déjà disponible sur le PlayStation Store (PS5 / PS4) et arrivera rapidement sur Steam, ce jeudi à 18h00. Cette dernière permet de jouer à la première partie de trois des huit récits du jeu : le Far West, la Fin du Japon d'Edo et le Futur lointain, avec la possibilité de transférer les données dans la version commerciale à sa sortie. À noter que les données PS4 pourront être portées sur PS5, mais pas l'inverse. Sur PC, il faudra avoir activé Steam Cloud.

Au Japon, une édition collector va être commercialisée, mais là encore sans jeu physique, coûtant 22 000 ¥ et disponible uniquement via la boutique en ligne de l'éditeur.

Des visuels sont à retrouver en page suivante. Si vous avez une Switch, l'édition physique de LIVE A LIVE est vendue 34,99 € sur Amazon.