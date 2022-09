Logitech dévoile le Pro Racing, un combo volant et pédales pour les pilotes virtuels fortunés

Si vous êtes amateur de jeux de course orientés vers la simulation, vous avez sans doute déjà un volant et un pédalier, et les G920 et G923 de Logitech sont des références en la matière. Mais le constructeur suisse dévoile cette semaine un nouveau modèle très haut de gamme, le Pro Racing.

Le Pro Racing est un combo avec un volant et un pédalier pensés pour une immersion totale, et conçus avec des pilotes de sim racing. Le volant dispose d'un moteur Direct Drive avec un couple de 11 Newton-mètres et de la technologie de feedback True Force pour une précision optimale. Le Pro Racing est déjà passé entre les mains de Lando Norris, pilote de Formule 1 chez McLaren, qui déclare :

Le volant Pro Racing de Logitech rend l’expérience de sim racing incroyablement réaliste. Je suis capable de ressentir les conditions de la piste et la façon dont la voiture réagit pendant la course, ce qui change la donne. Lorsque j’utilise ce volant à la maison, j’ai l’impression d’être sur la piste.

Voici maintenant les points clés du Pro Racing :

Volant Pro Racing Wheel Conception intuitive du volant – Les boutons et les cadrans sont précisément situés dans un « balayage du pouce », de sorte que les coureurs n’ont jamais à quitter le volant des mains ou la route des yeux.

– Les boutons et les cadrans sont précisément situés dans un « balayage du pouce », de sorte que les coureurs n’ont jamais à quitter le volant des mains ou la route des yeux. Palettes de changement de vitesse magnétiques – Conçues avec un système magnétique utilisant des capteurs à effet Hall sans contact et des aimants tactiles supplémentaires, elles procurent une sensation mécanique réaliste qui reproduit avec précision une voiture de course professionnelle, tout en offrant la durabilité nécessaire pour des millions de changements de vitesse.

– Conçues avec un système magnétique utilisant des capteurs à effet Hall sans contact et des aimants tactiles supplémentaires, elles procurent une sensation mécanique réaliste qui reproduit avec précision une voiture de course professionnelle, tout en offrant la durabilité nécessaire pour des millions de changements de vitesse. Palettes à double embrayage – Les palettes analogiques offrent une réponse tactile parfaite pour une variété de fonctions de course. Lorsqu’elles sont configurées en double embrayage, elles offrent l’avantage parfait lors du lancement depuis la grille de départ. Les configurations alternatives comprennent un frein à main et deux axes supplémentaires, de sorte que les pilotes peuvent programmer les palettes en tant qu’accélérateur et frein, permettant un contrôle analogique pour différents pilotes.

– Les palettes analogiques offrent une réponse tactile parfaite pour une variété de fonctions de course. Lorsqu’elles sont configurées en double embrayage, elles offrent l’avantage parfait lors du lancement depuis la grille de départ. Les configurations alternatives comprennent un frein à main et deux axes supplémentaires, de sorte que les pilotes peuvent programmer les palettes en tant qu’accélérateur et frein, permettant un contrôle analogique pour différents pilotes. Affichage des paramètres personnalisables – Quels que soient les besoins des pilotes en termes de paramétrage, ils peuvent facilement configurer les paramètres importants des roues au sein de cinq profils de course embarqués différents.

– Quels que soient les besoins des pilotes en termes de paramétrage, ils peuvent facilement configurer les paramètres importants des roues au sein de cinq profils de course embarqués différents. Fixation à dégagement rapide – Le système de fixation redessiné permet aux utilisateurs de monter et de démonter facilement leur volant sur un bureau, tout en conservant les trous de boulons standard pour ceux qui le montent sur un siège de course. Pédalier Pro Racing Pedals Détection de pression – Les pédales enregistrent la force appliquée par le pilote, ce qui permet d’améliorer la mémoire musculaire et d’obtenir la quantité parfaite de puissance de freinage, ce qui améliore la sensation du conducteur et offre des performances de course plus constantes.

– Les pédales enregistrent la force appliquée par le pilote, ce qui permet d’améliorer la mémoire musculaire et d’obtenir la quantité parfaite de puissance de freinage, ce qui améliore la sensation du conducteur et offre des performances de course plus constantes. Pédales personnalisables – Facilement accessibles, elles permettent aux pilotes de régler rapidement la sensation des trois pédales. Les pédales d’embrayage et d’accélérateur peuvent être réglées (plus fermes ou plus souples) à l’aide d’un jeu de ressorts interchangeables et de la pédale de frein via une sélection d’élastomères. Les pédales d’accélérateur et d’embrayage utilisent également des capteurs à effet Hall sans contact, ce qui garantit leur longévité.

– Facilement accessibles, elles permettent aux pilotes de régler rapidement la sensation des trois pédales. Les pédales d’embrayage et d’accélérateur peuvent être réglées (plus fermes ou plus souples) à l’aide d’un jeu de ressorts interchangeables et de la pédale de frein via une sélection d’élastomères. Les pédales d’accélérateur et d’embrayage utilisent également des capteurs à effet Hall sans contact, ce qui garantit leur longévité. Conception modulaire – Chaque pédale peut être déplacée horizontalement pour créer l’espacement parfait pour chaque pilote, et les modules de pédales amovibles facilitent la personnalisation.

Le volant Pro Racing Wheel est disponible en deux versions, avec une première compatible PC, PlayStation 4 et PS5 et une seconde pour PC, Xbox One et Xbox Series X|S. Le pédalier Pro Racing Pedals est quant à lui compatible seul sur PC (Windows 10 et 11) en USB, ou sur PlayStation et Xbox s'il est branché au volant Pro Racing Wheel. Côté prix, il faudra débourser 1 099 € pour le volant et 389 € pour le pédalier. Sinon, le combo G923 est à 349,99 € sur Amazon, pour les pilotes virtuels un peu moins fortunés.