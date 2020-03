Luigi's Mansion 3 : la version 1.3 est disponible avec la première extension du Pack Multijoueur, lancée en vidéo

Luigi's Mansion 3 a été une véritable surprise de la fin d'année 2019, se hissant directement à la 10e place des exclusivités Nintendo les plus vendues de la Switch. Si son contenu solo reste tel quel sans ajout annoncé, ce n'est pas le cas de sa composante multijoueur, qui bénéficie d'un pack vendu 9,99 €, dont nous avions pu découvrir les grandes lignes en décembre.

La mise à jour 1.3 du titre a été déployée cette nuit et a justement ajouté la première partie de ce Pack Multijoueur payant. Quoi de neuf ? Eh bien, trois nouvelles tenues pour la Tour hantée donnant accès à autant d'étages spéciaux que sont la discothèque et les suites médiévale et pharaonique, où les fantômes disposent également d'apparences originales. Trois mini-jeux sont aussi de la partie avec de l'esquive de balle dans Ballon prisonnier (DodgeBrawl), l'Or en cascade (River Bank) où il faut récupérer des pièces et Manoir survolté (Tricky Ghost Hunt), consistant à terrasser un fantôme alors que le sol de la pièce peut soudainement devenir électrifié. Vous pouvez retrouver le changelog complet en anglais ici.

L'eShop nous indique également que le 2e DLC paraîtra au mois de juillet, au plus tard le 31, avec là encore trois tenues inédites, les niveaux et fantômes associés, ainsi que trois jeux supplémentaires pour les Jeux de l'étrange.

