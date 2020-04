Luigi’s Mansion 3 : le deuxième DLC lancé par surprise, voici ce qu'il contient

Si vous avez aimé l'expérience multijoueur de Luigi's Mansion 3, vous pouvez prolonger le plaisir avec un Pack Multijoueur en deux parties disponible pour 9,99 € sur l'eShop. La première avec trois nouveaux Jeux de l'Étrange et autant de tenues est disponible depuis mars dernier, et le deuxième et dernier morceau devait paraître avant la fin du mois de juillet.

Surprise, le DLC 2 sort sans préambule ce jeudi 30 avril 2020, et peut donc être récupéré sans frais additionnels par les acheteurs du bundle. Il comprend trois Jeux de l'Étrange inédits appelés, en version originale Hockey Déjanté, Course Gonflée et Le Juste Poids, mais aussi trois costumes exclusifs pour nos Luigi : The Amazing Luigi, Paleontoluigist et Cap'n Weegee.

En portant ces accoutrements dans la Tour Hantée, nous débloquerons les étages exclusifs La Suite Illusoire, Le Musée d'Histoire Surnaturel et Prise Spectrale, avec un total de six fantômes originaux à croiser à cette occasion.

Ce Pack 2 de la Tour Hantée et des Jeux de l'Étrange est déjà disponible dans certaines contrées et sera lancé en Europe dans la journée, complétant ainsi l'expérience Luigi's Mansion 3 pile pour ses six mois.