MADiSON : un petit report, mais des versions physiques annoncées

Source: Just for Games et Perp Games

Source: Just for Games et Perp Games

MADiSON est un jeu d'horreur psychologique à la première personne, développé par Bloodious Games. Le titre nous permettra d'incarner Luca, qui se réveille dans une chambre noire, les mains couvertes de sang, forcé à poursuivre un rituel démoniaque. Le jeu devait arriver le 24 juin prochain, mais il prend un peu de retard.

MADiSON était en effet présent à l'IGN Summer of Gaming, l'éditeur Perp Games a partagé une nouvelle bande-annonce de gameplay et a surtout précisé que la date de sortie du jeu est désormais fixée au 8 juillet 2022, toujours sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbbox Series X|S et Nintendo Switch. Le 8 juillet également, Just for Games distribuera une Possessed Edition sur PS4 et PS5, puis le 26 août sur Switch. Cette version physique inclura le DLC Possessed Camera avec des skins pour l'appareil photo in-game, mais aussi des bonus palpables comme des cartes de rituel et des photos façon Polaroid ainsi que le livre d'histoire Blue Knees, la partition de musique Blue Knees et des fichiers audio numériques. Sur Switch, ces trois derniers éléments seront seulement au format numérique.

MADiSON: Possessed Edition est déjà disponible en précommande, au prix de 39,99 € sur Amazon.