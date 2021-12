Sifu : des versions physiques officialisées, mais il faudra être patient

Microids aime nouer des partenariats avec de petits studios indépendants pour sortir leurs jeux en boîte, d'autant plus quand ils sont français. Pas étonnant donc qu'il ait annoncé un partenariat avec les Parisiens de Sloclap, créateur d'Absolver, pour co-éditer les versions physiques de leur prochain hit, Sifu.

La date de sortie du jeu d'action avec un héros vieillissant et gagnant en sagesse au fil des Game Over est calée au 8 février sur PC, PS4 et PS5, mais exclusivement au format numérique. Il y aura donc bien ensuite un format physique, avec des éditions PlayStation 4 et PlayStation 5 qui arriveront dans nos magasins au printemps 2021. Pour les éventuels bonus et le prix, il faudra repasser.

« Nous avons reçu énormément de demandes pour une édition physique de Sifu, et sommes ravis de pouvoir combler les attentes des joueurs dès le printemps 2022 grâce à ce partenariat avec Microids. », déclare Pierre de Margerie, cofondateur et CEO de Sloclap. « Nous sommes ravis de la signature de cet accord avec Sloclap ! », ajoute Alain Milly, Directeur Éditorial chez Microids. « C'est une grande fierté pour nous de collaborer avec un studio aussi réputé, sur un titre au gameplay exaltant et servi par une direction artistique sublime. Nous avons hâte que les fans découvrent les belles éditions physiques que nous leur préparons ! »

Oddworld: Soulstorm, autre produit édité par Microids, est d'ailleurs actuellement proposé à partir de 31,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW Sifu : la connaissance donne le pouvoir