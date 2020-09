Mafia: Definitive Edition, Lost Heaven nous ouvre ses portes dans une nouvelle bande-annonce

C'est à la fin du mois que sortira enfin Mafia: Definitive Edition, remake intégral du jeu d'Illusion Softworks et Gathering of Developers, aujourd'hui développé par Hangar 13 et édité par 2K Games. Le titre nous emmène pour rappel dans la ville fictive de Lost Heaven, au cœur d'une nouvelle bande-annonce :

Pur jeu Mafia par excellence, Mafia: Definitive Edition se déroule ainsi dans les années 30, alors que la prohibition fait rage et que la pègre sévit aux quatre coins de la ville, que ce soit via la corruption ou des vendettas plus musclées. Certes, Mafia: The City of Lost Heaven a 18 ans, mais la ville de Lost Heaven a été intégralement recréée à l'occasion de ce Mafia: Definitive Edition.

La date de sortie de Mafia: Definitive Edition est toujours fixée au 28 septembre 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le précommander contre 29,99 € sur Amazon.fr.