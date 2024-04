Manor Lords : c'est déjà un immense succès !

Manor Lords a longtemps occupé la première place des jeux les plus souhaités sur Steam, mettant toujours plus en lumière le jeu de stratégie médiéval édité par Hooded Horse et développé par Slavic Magic. Le titre a été lancé le 26 avril en Early Access sur la plateforme de Valve et c'est déjà un énorme succès.

L'éditeur Hooded Horse annonce sur X (ex-Twitter) que Manor Lords s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires en deux jours. Les joueurs étaient nombreux à essayer ce jeu, avec un pic de fréquentation ce dimanche avec 173 178 joueurs en simultané, d'après les chiffres de SteamDB. Le studio affirme même que c'est un record pour un city builder (ou un 4X, un jeu de grande stratégie, etc.).

Pour l'instant, les évaluations sont « très positives », le lancement en accès anticipé semble réussi, reste désormais à Slavic Magic à proposer des mises à jour de qualité pour poursuivre le développement et entretenir la hype. Si le jeu vous intéresse, Manor Lords est disponible contre 29,99 € (- 25 %) sur Gamesplanet.

