Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Paris 2024 n'existe pas, voici pourquoi

Depuis 2008 et les Jeux olympiques de Pékin, chaque Olympiade avait eu droit à son jeu vidéo avec Mario, Sonic et les personnages de Nintendo et SEGA. Cette année, la capitale française accueille les Jeux olympiques de Paris 2024, mais les studios n'ont pas lancé de jeu officiel pour surfer sur l'évènement. Et il n'y en aura pas.

Lee Cocker, qui a travaillé sur tous les épisodes de la franchise, a contacté Eurogamer pour expliquer l'inexistence de Mario & Sonic aux Jeux olympiques de Paris 2024. La raison est simple : le Comité International Olympique n'a pas renouvelé son partenariat avec Nintendo et SEGA pour produire le jeu, ne leur octroyant donc pas la licence officielle.

Le CIO aurait préféré explorer des possibilités avec d'autres partenaires, du côté des NFT et de l'eSport notamment... Le Comité voudrait ainsi développer ces jeux plus en interne et ainsi se faire davantage d'argent. Cela a d'ailleurs déjà commencé avec Olympics Go! Paris 2024, un jeu free-to-play disponible sur mobiles et l'Epic Games Store. Un titre développé par GlobalStep et Nvizzio Creations, édité par nWay et proposant peu d'épreuves, des graphismes dignes de la PlayStation 2 et des NFT sous forme de pin's numériques avec Phryge, la mascotte des JO de Paris 2024.

Vous pouvez toujours retrouver Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 sur Nintendo Switch, à partir de 44,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.