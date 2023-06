Mario Kart 8 Deluxe : 3 personnages supplémentaires et un circuit inédit confirmés pour la Vague 5 du Pass circuits additionnels

Nous attendons encore 16 circuits pour Mario Kart 8 Deluxe d'ici fin 2023 dans le cadre de son Pass circuits additionnels. La Vague 5 vient d'être confirmé pour cet été, à l'occasion d'un Nintendo Direct qui a mis en lumière une partie du contenu supplémentaire qu'elle apportera.

Ainsi, le DLC amènera comme toujours 8 circuits additionnels, et le premier officialisé est inédit, et s'appelle Course à la propreté. Comme le montre la bande-annonce, il prendra la forme d'une salle de bain géante avec de nombreux objets animés. Les nouveautés ne s'arrêteront pas aux terrains, car après Birdo pour la Vague 4, 3 autres personnages débarqueront via la Vague 5 : Flora Piranha, Wiggler et Kamek.



En attendant de découvrir la date de sortie et les 7 autres circuits, l'ensemble du Pass circuits additionnels peut être acquis à partir de 24,99 € sur Amazon.fr.