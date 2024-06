Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, la série de spin-off revient d'entre les morts avec une aventure inédite !

Nous ne savions pas trop à quoi nous attendre du Nintendo Direct de ce mardi, devant principalement dévoiler ou réintroduire les jeux de la Switch pour la fin de l'année. Eh bien, en guise d'introduction, c'est un tout nouveau jeu de la sous-série Mario & Luigi qui a été présenté au travers d'une toute première bande-annonce encore bien énigmatique. Oui, alors que le studio AlphaDream a mis la clé sous la porte en 2019, Big N. va tout de même continuer à nous proposer des jeux avec les deux frangins ensemble ! Faites place à Mario & Luigi: Brothership ou Mario & Luigi : L'épopée fraternelle en français.

L'esthétique 3D des graphismes changera tout de même pas mal des précédents épisodes de la 3DS. Pour le moment, nous savons seulement que cette aventure nous fera voguer sur une sorte d'île-navire et que nous aurons comme alliés des personnages appelés Ampéria et Couchomb. Nous voyagerons à travers différentes îles et ferons face à tout un tas d'ennemis tels que le boss Goroulis. Peach et Bowser seront bien évidemment de la partie, tandis que les attaques duo des deux frères feront leur retour, demandant d'appuyer sur les touches au bon moment pour effectuer tout un tas d'actions délirantes.

Préparez-vous à embarquer pour une nouvelle aventure RPG qui vous fera voyager d'île en île en compagnie de Mario et Luigi ! Les frères sont de retour pour un tout nouvel opus de la série Mario & Luigi où ils monteront à bord du Navisthme (mi-île, mi-navire) pour partir à la découverte du vaste monde de Connexia. Incarnez le duo moustachu et explorez des îles qui abritent aussi bien des forêts tropicales que des villes pleines de vie. Faites la rencontre de nouveaux amis qui vous aideront et retrouvez des têtes connues du Royaume Champignon au cours de votre périple. Comptez sur les liens fraternels qui unissent Mario et Luigi pour mener votre quête à bien en utilisant les actions duo pour franchir les obstacles, et en déchaînant de puissantes attaques frère au cours de combats dynamiques au tour par tour.

Mario & Luigi : L'épopée fraternelle est attendu le 7 novembre 2024 sur Switch et nous en saurons plus d'ici là, mais il y a déjà de quoi être intrigué.