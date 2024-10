Mario & Luigi : L'épopée fraternelle, tout ce qu'il faut savoir sur le nouvel épisode de la licence résumé en vidéo

En juin dernier, aux côtés de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom et Super Mario Party Jamboree, Nintendo effectuait une annonce plus que surprenante, à savoir le retour de la série de jeux de rôle Mario & Luigi dans un nouvel épisode tout en 3D baptisé L'épopée fraternelle. C'était inespéré suite à la fermeture d'AlphaDream, dont d'anciens membres ont tout de même participé au développement comme l'avait révélé VGC. Cette aventure maritime ne s'était alors que peu dévoilée, c'est donc avec grand plaisir que nous accueillons la longue vidéo overview du jour qui nous livre de nombreux détails à son sujet.

Cette bande-annonce introduit pour commencer le monde de Connexia, qui est constitué d'îles à la suite d'un terrible cataclysme ayant scindé ses terres. Notre rôle aux commandes de Mario et Luigi sera donc de les réunir. Pour le coup, c'est une approche inédite qui a de quoi intriguer. Pour les aider dans leur quête, les deux frangins pourront compter sur Ampéria et Couchomb à bord du Navisthme, le navire-île qui permettra d'explorer les flots et atteindre de nouvelles zones en se propulsant à l'aide de son canon. Quelques environnements sont ainsi montrés, à savoir Goroulia avec ses étranges pierres, la Foljungle, le désert de Cactusia et Glagmatoll mêlant neige et magma, mais il y en aura bien d'autres comme Trampoflora, Spiralia, Carroucéan, Insolinsul ou Friskil.

Le grand vilain (sauf surprise) se nommera Voltfas, à la tête d'une drôle de bande ressemblant à des connectiques d'appareils électroniques nommée la Brigade Disjoncteur (Diss, Jonk et Terr), mais Bowser sera comme toujours dans les parages, ainsi que Bowser Jr. et même Peach. Évidemment, la coopération entre les frères sera toujours aussi présente avec des Actions Duo pour franchir des précipices en prenant la forme d'un OVNI, rentrer dans des tuyaux en se roulant en boule et même combiner le feu et la glace pour progresser grâce à Mario de feu et Luigi de glace. Ce dernier sera gâté en ayant par moment des coups de génie donnant lieu à des solutions étonnantes en pleine exploration ou face à des boss.

Les combats au contact d'un ennemi se dérouleront toujours au tour par tour avec des actions dynamiques faisant tout le sel de la licence. Il sera possible d'effectuer une parade d'urgence, de contre-attaquer et d'utiliser des Attaques frères, mais pas seulement. En lien avec la thématique de cet épisode, des Prises de Combat feront office de coups spéciaux, avec différentes combinaisons possibles pour s'adapter aux situations.

Par ailleurs, de courtes vidéos de quelques secondes ont été partagées sur la chaîne nord-américaine, ainsi que sur la page eShop du jeu, à retrouver en page suivante.

