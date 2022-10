Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope, les notes de la presse spécialisée anglophone

Après une première rencontre étonnante, mais réussie, Mario de Nintendo et les Lapins Crétins d'Ubisoft sont de retour dans une seconde aventure, qui débarquera en fin de semaine exclusivement sur Switch. Mais la presse spécialisée anglophone livre son verdict dès maintenant.

Et il semblerait bien que Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope soit de nouveau une réussite, les notes sont élevées, voire très élevées. Les testeurs soulignent le gameplay tactique toujours aussi bien pensé, l'univers à croquer, mais également les nombreuses nouveautés qui renouvellent l'expérience. Un nouveau titre incontournable sur Switch ?

La date de sortie de Mario + Les Lapins Crétins: Sparks of Hope est fixée au 20 octobre 2022 sur Nintendo Switch, vous pouvez le précommander contre 59,95 € sur Amazon en édition Cosmique.