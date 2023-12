Marvel’s Blade séduit déjà avec de premières images

Lors de la cérémonie des Game Awards 2023, Arkane Lyon (Dishonored, Deathloop) a dévoilé son prochain jeu : Marvel's Blade. Un jeu d'action solo à la troisième personne avec Eric Brooks, un vampire qui chasse ses semblables et capable de sortir le jour, d'où son surnom de Daywalker.

Un titre évidemment très attendu par les fans de comics tant le personnage est culte et tant les précédents jeux d'Arkane Lyon sont des réussites critiques. Le titre reste encore assez mystérieux, mais nous avons aujourd'hui droit à trois premiers artworks signés Sergey Kolesov et Jean-Luc Monnet, partagés par le co-directeur créatif et artistique Sebastien Mitton. Des concepts arts qui ne représentent sans doute pas la direction artistique du jeu final, mais c'est déjà fort joli.

Par ailleurs, Arkane Lyon recrute pas mal de monde, dont des postes importants, laissant penser que le développeur de Marvel's Blade n'en est encore qu'à ses débuts. Le titre est attendu à une date encore inconnue et sur des plateformes pas encore définie. Sera-t-il exclusif aux consoles de Microsoft, propriétaire de Bethesda et donc Arkane Studios ? Sans doute, mais les studios laissent planer le mystère. Vous pouvez retrouver le film Blade avec Wesley Snipes en Blu-ray 4K UHD à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.