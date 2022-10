Marvel's Midnight Suns : Blade laisse libre cours à ses instincts prédateurs dans son aperçu de gameplay

Le rythme a un peu diminué, mais la diffusion des vidéos introduisant tour à tour les personnages jouables de Marvel's Midnight Suns se poursuit. Après notre avatar personnalisable baptisé le Chasseur et l'envoûtante Magik, place à un être de la nuit connu du grand public depuis la trilogie de films avec Wesley Snipes, Blade.

Le petit aperçu de gameplay du jour, en attendant la vidéo plus détaillée prochainement, nous rappelle que Blade est mi-humain et mi-vampire, en plus de nous faire une démonstration de ses talents à l'épée et avec des flingues en mains. L'enchaînement des séquences est assez cocasse, puisqu'une fois avoir déclaré que les vampires ont inventé la discrétion, nous le voyons tirer une salve de balles sur Venom sans grande finesse.

Première apparition : The Tomb of Dracula #10 (1973) Histoire Surnommé « Daywalker », Blade est un dhampir. Hybride mi-humain, mi-vampire, il possède la force, l'endurance et les sens d'un vampire et la tolérance au soleil d'un humain. Créature de l'ombre, Blade patrouille dans les rues ruisselantes, les entrepôts abandonnés et les boîtes de nuit clandestines pour servir la mission qui l'obsède : éradiquer les morts-vivants une bonne fois pour toutes. Cette détermination trouve ses racines dans une tragédie : c'est la morsure d'un vampire qui a causé la mort de sa mère humaine alors qu'elle le mettait au monde. Cet évènement est à l'origine des facultés naturelles que Blade a développées pour devenir une arme vivante. Ces capacités extraordinaires lui ont permis de maîtriser la quasi-totalité des armes et arts martiaux connus de l'humanité, mais il préfère généralement la vitesse et la fluidité du katana.

La date de sortie de Marvel's Midnight Suns est fixée au 2 décembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC, puis plus tard sur PS4, Xbox One et Switch.