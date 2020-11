Marvel's Spider-Man Remastered : les nouvelles tenues Arachnid Rider et Advanced Armor imagées, et elles en jettent

En plus des améliorations techniques, Marvel's Spider-Man Remastered aura la particularité d'être livré avec 3 tenues inédites par rapport au jeu original. La première confirmée était l'Amazing Suit, que nous avons pu découvrir avec une simple image. Place désormais à la révélation des 2 dernières, encore plus originales.

D'un côté, il y a l'apparence Advanced Armored, où Peter Parker revêt une combinaison noire, blanche et rouge à l'allure mécanique. Et de l'autre, nous avons l'Arachnid Rider Suit, qui semble être un hommage à la franchise Kamen Rider, du masque jusqu'aux textures façon manga ou dessin animé. Séduisantes, non ? Pour rappel, ces 3 costumes sont voués à être ajoutés à la version PS4 à l'avenir, au contraire des innovations graphiques.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition, seul moyen d'obtenir Marvel's Spider-Man Remastered sur PS5, est disponible en précommande pour 79,99 €, et sa sortie est calée au 19 novembre 2020 en France.

