Maxime Geek Univers : la troisième édition du salon de la culture geek arrive à Sainte-Maxime

Le Maxime Geek Festival 2020 aura donc lieu ce week-end, soit les 17 et 18 octobre 2020. Cette troisième édition confirme que ce petit salon du sud a su trouver sa place et son public dans les évènements annuels du genre. Salon familial par excellence, il rassemble de vrais passionnés, des professionnels et aussi des curieux voulant découvrir un autre univers que le leur. De nombreuses animations sont au programme pour amuser les petits, comme les plus grands. Ils sont invités à essayer de nouvelles activités en réalité virtuelle, à revenir aux tout premiers jeux vidéo, à se plonger dans de nouveaux décors lors de parties de jeux de rôle ou encore à faire marcher leur imagination lors d'ateliers d'art créatif !

Au programme de ce week-end chargé :

Tournois de jeux vidéo (Twilight of the Gods)

Quatre jeux : Captain Tsubasa : Rise of new champions, Dragonball FighterZ, Soulcalibur VI et Windjammers. Le matin, entre 10h00 et 13h00, accès libre aux jeux et inscriptions aux différents tournois. De 17h00 à 18h30, finales et juste après la remise des prix.

Jeux d'arcades (Funwar)

Inscription sur le stand, jeux en accès libre de 10h00 à 16h00. Samedi, tournoi Street Fighter à 16h00, remise des prix à la fin du tournoi. Dimanche, tournoi Mario Kart à 16h00, remise des prix à la fin du tournoi.

Atelier Dessin (Art & Mouvement)

Inscription et conditions de participation sur le stand.

Cosplay (SOHEI)

Samedi à 14h00 : concours cosplay individuel. Dimanche à 14h00 : concours cosplay en groupe. Résultats samedi et dimanche à 16h30. Membres du jury : Sakura Doll Cosplay & Foxy Cosplay .

Samedi à 14h00 : concours cosplay individuel. Dimanche à 14h00 : concours cosplay en groupe. Résultats samedi et dimanche à 16h30. Membres du jury : Sakura Doll Cosplay & Foxy Cosplay .

Animations et Ateliers (en continu et gratuit)

- Combat aux sabres lasers avec The Guardians

- Atelier création de baguettes magiques et missives du Ministère de la Magie

- Animation Quiz avec Sohei

- Initiation et démonstration de jeux de rôles et jeux de plateau avec le Cercle des rêveurs

- Bornes jeux vidéo & rétro gaming avec Arcade Tour

- Hado : balle au prisonnier en réalité augmentée !

- Laser Game avec Volt Event

- Archery Game avec Fun War

- Borne à selfie

- Gonflables Géants

- Kids Corner (à partir de 6 ans) - Atelier Lego et Pixel Art avec Jouet Club et Cultura

- Découvrez la réalité virtuelle (VR) avec GAMERGEN.COM (à partir de 7 ans) Stands marchands et artistes

- Cultura : librairie et goodies

- À vous de jouer : jeux de société et animations ludiques

- Geek Land : goodies, cartes, pixel art

- Laolyth Art : illustrateur et portraitiste

- Maxi Poster : posters et illustrations

- Pixel and Voxel : objets steampunk et fantasy

- Pixel Evolution : textile 3D

- Taiyaki Café : restauration asiatique

- Gautier Durieu de Madron : auteur de roman fantastique

Pour répondre aux consignes sanitaires, il faudra respecter les consignes suivantes : désinfection des mains à l’entrée et mise à disposition de gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, respect de la distanciation physique et des gestes barrières. Un sens de circulation sera mis en place (entrée côté boulodrome du Prince Bertil et sortie sur l'aire des Magnot) et le nombre de personnes présentes sous le chapiteau sera limité en cas de flux important. En cas de symptômes évocateurs, il faut vous abstenir de participer aux évènements organisés sous le chapiteau du Théâtre de la Mer.

Pour y passer la journée entière en toute tranquillité, vous trouverez des stands de restaurations sur place, une nouvelle occasion de prolonger l'expérience #MaximeGeek2020 en découvrant de nouvelles saveurs ! Nous vous attendons les samedi 17 et dimanche 18 octobre prochains, entre 10h00 et 19h00 pour un week-end de fun !