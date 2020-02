MediEvil 2 : un remake de la suite des aventures de Sir Fortesque en chemin ?

Le premier MediEvil a eu une belle vie. Après un succès sur PlayStation à l'époque, le titre est d'abord revenu sur PSP dans une version améliorée, puis plus récemment sur PS4 avec un vrai remake aux qualités certaines. Et si Sony envisageait de développer un remake de sa suite, MediEvil 2, un peu moins connue ?

C'est ce qu'espèrent les fans de Sir Daniel Fortresque, surtout depuis qu'Andrew Barnabas a tweeté des messages pleins d'espoir. Un compte de fan a en effet posté un simple « 2 », auquel le compositeur de la bande originale du premier MediEvil et du remake a répondu : « En fait... » Du teasing ? Non, malheureusement, vous pouvez ravaler vos espoirs, il s'agit d'une mauvaise manipulation d'Andrew Barnabas qui voulait répondre à un autre internaute affirmant que le remake de MediEvil sur PS4 ne s'était pas bien vendu. Le compositeur a visiblement des informations concernant le succès commercial, mais son « en fait... » ne concerne que la réussite du remake, et non de l'arrivée d'une éventuelle suite.

Sorti deux ans après le premier volet, MediEvil 2 nous emmenait pour rappel au XIXe siècle, alors que la crypte de Sir Daniel Fortesque a été transformée en musée. Un opus qui abandonne pas mal les références à Tim Burton pour une ambiance plus réaliste et qui n'a pas été aussi bien accueilli par les joueurs que le premier titre.

