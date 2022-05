Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 16) : l'Horizon se profile de nouveau en première place

Comme tous les lundis, le S.E.L.L. dévoile la liste des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France ces derniers jours, et chose amusante, c'est un titre sorti il y a plus d'un mois et demi qui reprend la tête du classement. Eh oui, Horizon Forbidden West se hisse de nouveau à la première place, dans sa version PlayStation 5.

Les jeux Switch ne sont pas bien loin, avec Mario Kart 8 Deluxe et Légendes Pokémon : Arceus qui complètent le podium, tandis que Kirby et le monde oublié est relégué à la quatrième place. Enfin, FIFA 22 est toujours à la cinquième et dernière place du classement, sur PS4.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 18 au 23 avril 2022 :