Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 2) : Mario laisse sa première place

Comme toutes les semaines, le S.E.L.L. dévoile le classement des jeux vidéo qui se sont le plus vendus en France, en versions physiques. Un Top 5 qui ne diffère pas beaucoup de la semaine précédente, mais Mario laisse la première place à un mastodonte qui cartonne depuis son lancement.

EA SPORTS FC 25 est de nouveau en tête des ventes, suivi par Super Mario Party Jamboree et Call of Duty: Black Ops 6 sur le podium. En quatrième position, nous retrouvons Mario Kart 8 Deluxe, tandis que Nintendo Switch Sports est de nouveau en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 6 au 11 janvier 2025 :