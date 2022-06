Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 21) : un podium encore dominé par Nintendo Switch Sports

Après un lundi de Pentecôte férié (pour certains), le S.E.L.L. partage aujourd'hui seulement le classement hebdomadaire des jeux vidéo qui se sont le mieux vendus en France ces derniers temps. Et encore une fois, le podium est très classique, avec Nintendo Switch Sports, suivi de Horizon Forbidden West sur PS5 et Mario Kart 8 Deluxe.

Le reste du Top 5 est un peu plus original, avec d'abord Minecraft: Nintendo Switch Edition à la quatrième place, et le récent Sniper Elite 5 à la cinquième et dernière place, dans sa version PlayStation 4.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 23 au 28 mai 2022 :