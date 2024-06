Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 21) : Mario de papier

Nous sommes déjà lundi, le S.E.L.L. est de nouveau au rendez-vous pour dévoiler le classement des jeux vidéo les plus vendus en France, en version physique uniquement. Un Top 5 avec cette fois uniquement des jeux Nintendo Switch, une récente exclusivité s'invite directement tout en haut du classement.

Paper Mario : La Porte Millénaire est en tête des ventes cette semaine, accompagné par Mario Kart 8 Deluxe et Super Mario Bros. Wonder sur le podium. En quatrième position, nous retrouvons Princess Peach: Showtime!, tandis que le JRPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes est en cinquième et dernière place.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 20 au 24 mai 2024 :